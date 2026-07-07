Продажи No Rest for the Wicked в раннем доступе Steam превысили 2 миллиона копий, и «лучшее ещё впереди»

Разработчики из австрийской Moon Studios (дилогия Ori) отчитались о новых успехах своего фэнтезийного ролевого экшена No Rest for the Wicked с элементами Dark Souls и Diablo, готовящегося к выходу из раннего доступа.

Напомним, в середине января 2026 года создатели No Rest for the Wicked рапортовали о первом миллионе проданных копий, а уже через три недели показатель превысил 1,5 млн единиц. Следующей красивой цифры пришлось ждать пять месяцев.

Как стало известно, за два года и без малого три месяца в раннем доступе Steam суммарные продажи No Rest for the Wicked превысили два миллиона копий. Анонс сопровождался тематической иллюстрацией.

«Целых 2 000 000 вас! Мы так признательны! Хотим поблагодарить вас, наших игроков, за то, что остаётесь здесь с нами! Лучшее ещё впереди», — пообещали разработчики No Rest for the Wicked.

События No Rest for the Wicked разворачиваются на острове Сакра, вдобавок к борьбе за власть страдающем от превращающего людей в монстров Мора. Чтобы дать ему бой, на место прибывает главный герой — член древней секты борцов против Мора.

No Rest for the Wicked в раннем доступе Steam заслужила 63 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 81 %) и привлекла на пике без малого 63 тыс. одновременных игроков (рекорд Moon Studios).

Релизная версия No Rest for the Wicked выйдет в октябре 2026 года на PC (1190 рублей до 9 июля в Steam) и PS5. Подтверждённые ранее версии игры для Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S увидят свет позже.