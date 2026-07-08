Китай собирается строить ИИ-занавес: власти рассматривают запрет зарубежного доступа к местным ИИ-моделям

История с временным ограничением доступа к передовым моделям Anthropic в США для иностранных граждан, по всей видимости, вдохновила китайских чиновников на зеркальные меры. По информации Reuters, власти КНР провели встречу с ведущими китайскими разработчиками ИИ-моделей, чтобы обсудить эти меры.

Как отмечает источник, данные консультации проходили на протяжении прошлого месяца и охватывали представителей Alibaba, ByteDance и Z.ai. Вырабатывая правовую экосистему в сфере использования ИИ, власти Поднебесной планируют лучше защищать интеллектуальную собственной в этой сфере, относя утечки к разряду угроз национальной безопасности.

При этом следует понимать, что ИИ-модели той же DeepSeek успели получить широкое распространение во всём мире, поскольку они являются более эффективной и доступной альтернативной западным разработкам. Если китайские власти решат ограничить доступ к национальным ИИ-моделям для иностранных пользователей, для последних это обернётся серьёзными проблемами. По замыслу китайских чиновников, ограничения на экспорт ИИ должны коснуться как проприетарных моделей, так и обладающих открытым исходным кодом. Кроме того, планируется ограничить приток капитала к китайским ИИ-стартапам со стороны зарубежных инвесторов. Когда и в каком масштабе новые ограничения вступят в силу, пока не определено. В Китае наиболее популярными моделями остаются Alibaba Qwen и ByteDance Doubao.

В апреле американской компании Meta✴ Platforms пришлось отменить итоги сделки по покупке сингапурского стартапа Manus, поскольку он был основан гражданами Китая, и против этой сделки решительно выступили власти КНР. С начала прошлого месяца инвестиции в сферу ИИ со стороны иностранцев стали сильнее контролироваться на уровне китайского законодательства. В мае китайские регуляторы уже предложили ограничить доступ к передовым ИИ-моделям со стороны зарубежных пользователей, а также предусмотреть согласование такого доступа для более простых ИИ-моделей китайского происхождения.