Выход на IPO, интерес Apple и высокие цены на память помогут CXMT запустить производство HBM в Китае

История китайской компании CXMT уходит своими корнями в 2016 год, но для производителя памяти она остаётся достаточно молодой. Её продукция была не так известна за пределами Китая до тех пор, пока в условиях дефицита памяти ею не стали интересоваться западные компании, включая Apple. Эксперты ожидают, что именно CXMT достанется ведущая роль в организации производства памяти типа HBM в Китае в условиях санкций.

Следует понимать, как поясняет Financial Times, что в основе бизнеса CXMT лежат зарубежные технологии. Патенты обанкротившейся немецкой Qimonda в 2019 году достались именно CXMT, позже компания активно привлекала специалистов из Южной Кореи и Тайваня, не говоря уже о самой Германии. При этом у CXMT сложились неплохие взаимоотношения с нидерландской ASML, поставляющей оборудование для изготовления чипов. Возможно, в условиях усиливающихся экспортных ограничений ASML и не сможет снабжать CXMT передовыми EUV-сканерами, которые пригодились бы при выпуске HBM и других перспективных видов памяти, но у этого китайского производителя хотя бы нет доступа к более простым DUV-системам. Как отмечает источник, в непосредственной близости от штаб-квартиры CXMT в Китае имеется тематический парк, в котором в 2024 году был установлен памятный знак, символизирующий сотрудничество с ASML.

Связанные с правительством КНР структуры, как отмечает Financial Times, контролируют более трети акций CXMT, они также активно поддерживают компанию финансовыми ресурсами: за два предыдущих года на эти нужды было направлено $880 млн. В последние годы компания активно увеличивает численность персонала, она сейчас достигает 20 000 человек. Производитель готовится выйти на IPO, чтобы привлечь более $4,3 млрд на модернизацию и расширение своих мощностей, а также научно-исследовательскую деятельность.

Бум ИИ сыграл важную роль в выводе CXMT на безубыточность. Чистая прибыль компании в первом квартале текущего года достигла $4,8 млрд, что само по себе весьма много на фоне накопленных за время существования компании убытков в размере $5,4 млрд. В натуральном выражении CXMT контролирует 11 % мировых объёмов производства DRAM, а к 2028 году эта доля может вырасти до 15 %, если в строй будут введены новые линии в трёх городах КНР. Аналитики SemiAnalysis призывают обывателей не очень рассчитывать на китайских поставщиков в вопросе победы над мировым дефицитом микросхем памяти. Даже если CXMT введёт в строй планируемые производственные мощности, дефицит будет сохраняться на протяжении как минимум двух последующих лет.

Свою активность по освоению производства памяти типа HBM данная китайская компания не афиширует, поскольку западные поставщики лишены возможности продавать такую продукцию на территории КНР, а местные власти кровно заинтересованы в импортозамещении. Считается, что CXMT будет выпускать свою HBM сразу на нескольких китайских площадках, включая расположенную в Шанхае. В производстве такая память будет дороже импортной, поскольку CXMT доступно менее эффективное оборудование для её выпуска, да и уровень брака будет высоким довольно долго. Тем не менее, финансовые трудности вряд ли станут препятствием на пути освоения выпуска данного вида продукции на территории Китая. Тем более, что высокие цены на DRAM и выручка по итогам IPO пополнят финансовые ресурсы компании, не говоря уже о государственной поддержке.