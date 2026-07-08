Завтра мощнейшие ИИ-модели GPT-5.6 станут доступны для всех — власти США сняли запрет

Завтра, 9 июля 2026 года, OpenAI откроет общий доступ к своей последней модели искусственного интеллекта GPT-5.6. Компания была вынуждена задержать её выпуск, получив предписание от американских властей из-за вопросов, связанных с национальной безопасностью. Теперь же власти разрешили выпустить модель в открытый доступ.

США и Китай соревнуются в разработке передовых моделей ИИ, которые, по мнению экспертов, могут ускорить и упростить кибератаки в секторах, зависящих от сложных, взаимосвязанных и часто устаревших технологических систем. Вашингтон усилил контроль над выпуском передовых моделей ИИ, чтобы не дать вероятным противникам возможности воспользоваться ими как оружием. Китайские власти также провели встречи с ведущими технологическими компаниями страны и обсудили вопрос ограничения доступа из-за рубежа к передовым китайским моделям, в том числе ещё не вышедшим.

Администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) одобрила выпуск GPT-5.6 в широкий доступ — этому предшествовали дополнительное тестирование и встречи представителей компании и правительства. OpenAI выпустит самую мощную модель GPT-5.6 Sol, а также более дешёвые версии Terra и Luna, сообщила компания в соцсети X. Непродолжительное время спустя глава SpaceX и его подразделения SpaceXAI Илон Маск (Elon Musk) заявил, что компания выпустит в широкий доступ свою передовую модель Grok 4.5.

Ранее Вашингтон снял экспортный контроль с передовой модели Anthropic Fable, тогда как разработанная для специалистов по кибербезопасности Mythos по-прежнему доступна только «доверенным» американским организациям. При этом Anthropic признала невозможность сделать любую модель ИИ полностью защищённой от взломов.