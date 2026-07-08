Слишком далеко, дорого и долго: эксперты раскритиковали мегапроект SK hynix и Samsung по строительству заводов памяти

На прошлой неделе компании Samsung Electronics и SK hynix при участии членов правительства Южной Кореи объявили, что в ближайшие годы построят в совокупности четыре новых предприятия по выпуску и упаковке памяти на юго-западе страны. Эксперты из разных стран поставили под сомнение целесообразность таких многомиллиардных инвестиций.

С учётом сопутствующих проектов, правительственный план подразумевает вложение около $528 млрд в ключевые отрасли южнокорейской экономики, к которым относится и производство чипов. Издание Nikkei Asian Review приводит комментарии экспертов, которые критически относятся к данной инициативе. Прежде всего, известный на Западе инвестор Майкл Бьюрри (Michael Burry), которому удалось предсказать финансовый кризис 2008 года и заработать на нём, назвал южнокорейский мегапроект «началом конца». По его мнению, спрос на память не будет расти вечно, и производители столкнутся с избытком предложения и падением цен. По мнению Бьюрри, это лишь вопрос времени.

Как уже не раз отмечалось, проблема экономики современных ИИ-проектов заключается в том, что бюджеты растут катастрофическими темпами, а окупаемость даже не маячит на горизонте, поскольку разработчики ИИ-моделей боятся распугать клиентов повышением цен на свои услуги, а инвесторы пока верят в необходимость слепо вбухивать в инфраструктуру десятки и сотни миллиардов долларов в год. Поставщики компонентов, включая производителей памяти, пока на этом неплохо зарабатывают, но этот праздник сверхприбылей не может длиться вечно.

По мнению некоторых южнокорейских экспертов, цикличность рынка памяти никуда не денется, поэтому Samsung и SK hynix при строительстве своих новых огромных предприятий должны быть готовы к тому, что их придётся перепрофилировать под выпуск других видов продукции. В противном случае они останутся с невостребованными мощностями, на которые было потрачено очень много денег. Инвесторы также хотят надеяться, что указанные предприятия строятся Samsung и SK hynix не только по указке властей Южной Кореи, а с расчётом на окупаемость. По некоторым оценкам, лишь через четыре с половиной года компании смогут приступить к монтажу оборудования в цехах новых предприятий, а за это время многое на рынке памяти может поменяться.

В южнокорейской прессе также была поднята проблема выбора места для строительства новых крупных предприятий. Территория на юго-западе страны удалена от промышленных центров по меркам Южной Кореи, а ещё она страдает от засухи. Без дополнительных мероприятий, не самых дешёвых и простых технически, к тому же, устранить риск дефицита водных ресурсов в регионе не получится. Власти обещают не только увеличить объём местных водохранилищ, но и направить водные ресурсы к месту строительства крупных заводов из окрестных районов. Останется только заставить специалистов по производству чипов переехать буквально «в чистое поле», хотя они уже и привыкли к инфраструктуре южнокорейской столицы и её пригородов. Сопутствующие условия для комфортной жизни работников новых предприятий тоже придётся создать.