Tesla пустит стартапы на свой завод в Берлине, чтобы они улучшили её аккумуляторы

Продукция немецкого предприятия Tesla пользуется в Европе переменным успехом, но здесь выпускаются не только электромобили, но и тяговые батареи. Усовершенствовать сопутствующие технологии в последнем случае компания готова силами сторонних разработчиков. Стартапам предлагается экспериментировать с этими технологиями на конвейере предприятия Tesla в Берлине.

Соответствующая инициатива, по данным Electrek, получила название Giga Cell Challenge, в конечном итоге она должна позволить самой Tesla выйти на проектный объём по ежегодному выпуску тяговых батарей совокупной ёмкостью 18 ГВт‧ч. Партнёром Tesla в рамках эксперимента является платформа JUNI, которая используется немецкими стартапами и поддерживается местными властями. Организаторы хотят привлечь на конвейер предприятия Tesla в окрестностях Берлина молодые компании, которые разрабатывают технологии, позволяющие эффективно наращивать массовое производство батарей и улучшить их технические характеристики. Перспективные идеи, которым Tesla готова уделить особое внимание, касаются пяти областей разработок: материалы, оборудование, производственные операции, автоматизация и искусственный интеллект.

Приём заявок от кандидатов на участие осуществляется до 24 июля этого года, непосредственно эксперименты начнутся в августе текущего года. Идеи будут проходить строгий отбор, сперва их оценят специалисты Tesla, потом прототипы покажут акционерам компании, и только после этого можно будет приступить к обсуждению опытного внедрения предложенных стартапами технологий на конвейере берлинского предприятия компании.

В мае этого года Tesla объявила о намерениях вложить $250 млн в расширение объёмов производства тяговых батарей в Берлине с прежних 8 ГВт‧ч до 18 ГВт‧ч в год. Вполне объяснимо, что она при этом желает усовершенствовать как саму продукцию, так и методы её производства. Если предприятие выйдет на проектную мощность, оно сможет обеспечивать батареями от 250 до 300 тысяч электромобилей в год. Инициатива по привлечению стартапов увеличит объём финансирования немецкого предприятия до $350 млн за ближайшие шесть месяцев. Первоначально Tesla рассчитывала освоить в Германии выпуск аккумуляторных ячеек типоразмера 4680, но инициатива сталкивалась с многочисленными техническими трудностями и в итоге не получила должного развития.