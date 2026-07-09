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Nintendo продолжит глобальные продажи первой Switch после прекращения реализации в Европе

После объявления о прекращении в начале следующего года продаж игровой консоли Switch в Европе компания Nintendo на следующий день выступила с новым заявлением, уточнив, что это решение не отразится на продажах за пределами региона. Несмотря на выход Switch 2, оригинальная консоль по-прежнему будет доступна в других странах, включая США и Японию, независимо от ситуации в Европе.

Источник изображения: Nintendo

Источник изображения: Nintendo

«Мы планируем продолжать продавать Nintendo Switch за пределами регионов, где Nintendo of Europe ведёт бизнес», — заявила Nintendo изданию IGN. Днём ранее европейское подразделение Nintendo сообщило, что с февраля 2027 года прекратит поставлять ретейлерам устройства семейства Nintendo Switch, а именно: Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite и Nintendo Switch с OLED-дисплеем. Однако в течение 2026 года у пользователей не возникнет никаких проблем с приобретением Switch, заверила компания.

В Европе обновлённые версии Switch 2 со сменными аккумуляторами, соответствующие требованиям законодательства ЕС, а также новые версии контроллеров поступят в продажу осенью этого года. Несмотря на скорый выход Switch 2, платформа Switch по-прежнему получает новые игры (например, Rhythm Heaven Groove, вышедшую в этом месяце), предлагая более доступный вариант консольного гейминга, чем её преемник.

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Теги: nintendo, switch, switch 2, евросоюз, игровая консоль
nintendo, switch, switch 2, евросоюз, игровая консоль
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