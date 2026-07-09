Бум ИИ сделал инженеров на производстве памяти богачами — это раскалывает южнокорейское общество

Если работникам Samsung Electronics, занятым на производстве памяти, пришлось проводить забастовку, чтобы добиться права получить по итогам текущего года премию в размере более $400 000 на каждого, то у их коллег из SK hynix подобные вознаграждения уже были предусмотрены. Появление в Южной Корее граждан с внезапно увеличившимися доходами вызывает раздражение общественности и ощущение социального расслоения.

Об этом сообщает Financial Times, приводя комментарии жителей Южной Кореи в качестве подтверждения. Мало кто из внезапно разбогатевших сотрудников производителей памяти может похвастать повальной благосклонностью окружающих. Многих эти «выскочки поневоле» раздражают и провоцируют на проявление враждебности в свой адрес. Как становится понятно из откровений Ким Чин Со (Kim Jin-su), который работает инженером в подразделении Samsung Electronics по выпуску памяти, после пересмотра системы премирования в этой компании он может признать, что получает в год больше, чем пятеро его друзей по университету вместе взятых.

Другой житель расположенного в 110 км к югу от Сеула города Седжона, вспоминает свою недавнюю беседу с приятелем, который стал профессором. В своём разговоре они вспоминали студенческую пору и усердие, с которым впитывали знания, но в итоге пришли к выводу, что оказавшиеся в нужном месте в нужное время сотрудники компаний по производству памяти незаслуженно получают за свою работу гораздо больше. Подобную социальную несправедливость этот собеседник корреспондента Financial Times буквально назвал «пощёчиной».

Дело в том, что на протяжении десятилетий южнокорейская культура воспитывала у граждан стремление к предсказуемому карьерному продвижению. Лучшие студенты получали заветные рабочие места в сфере медицины, стоматологии и юриспруденции. Устроиться в этой сфере было трудно, но самые прилежные учащиеся получили стабильные доходы и высокий социальный статус. Бум систем искусственного интеллекта начал ломать эту традицию. Сверхприбыли производителей памяти стали сказываться на благосостоянии сотрудников профильных компаний. SK hynix и Samsung Electronics друг за другом согласились выплачивать занятым на производстве памяти сотрудникам по 10 % операционной прибыли ежегодно в форме премий. Если в случае с Samsung речь идёт о суммах более $400 000 в год на человека, то у SK hynix эти выплаты ещё выше. Размер этой премии где-то в 12 раз выше средней зарплаты в Южной Корее.

На этом фоне начинает расти спрос на профильное образование. Обретают популярность программы целевого обучения, когда будущий работодатель оплачивает курс студенту, а тот обязуется определённое время отработать на него после получения специальности. Требования к поступающим на эти направления в южнокорейских вузах становятся довольно высокими, они почти поравнялись с условиями для зачисления на медицинские специальности, где предусмотрен самый строгий отбор в стране. По словам родителей южнокорейских абитуриентов, молодёжь очень интересуется возможностью получения работы в полупроводниковой отрасли, поскольку её привлекают действующие размеры оплаты труда.

Брачные агентства в Южной Корее также прочувствовали изменения конъюнктуры. Они теперь присваивают сотрудникам производителей памяти более высокий рейтинг, повышая их привлекательность для потенциального партнёра по созданию семьи. Занятые в производстве памяти граждане теперь котируются среди представителей противоположного пола на одном уровне с адвокатами. А по сравнению с государственными служащими, премия сотрудника производителя памяти за год может превышать десятилетнюю величину зарплаты. Впрочем, даже представители полупроводниковой отрасли в Южной Корее понимают, что их благополучие может ухудшиться после того, как схлынет бум ИИ, а цены на память снизятся.

С другой стороны, социологи отмечают, что стремительное обогащение сотрудников полупроводниковой отрасли обостряет чувство социальной несправедливости в южнокорейском обществе. Многие видят, как их друзья детства начинают резко зарабатывать больше, не приложив к этому никаких пропорциональных усилий. Социальные противоречия возникают даже внутри компаний, ведь как уже не раз отмечалось, сотрудники разных подразделений Samsung Electronics теперь могут получать годовые премии, которые различаются в сто раз. По словам психологов, в местном обществе принято оценивать личный успех по достижениям ближайшего окружения, и когда возникают такие социальные перекосы, для многих жителей Южной Кореи это становится источником сильных переживаний.