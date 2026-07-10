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Мировые продажи электромобилей и гибридов в июне превысили 2 млн машин, но в Китае и США они упали

Рынок автомобилей на новых видах энергии остаётся довольно чувствительным к различным макроэкономическим и геополитическим тенденциям, при этом редко можно утверждать, что спрос на них растёт или падает во всём мире одновременно. В июне мировые продажи электромобилей и гибридов выросли как по сравнению с маем, так и в годовом выражении, но в США и Китае они резко снизились.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

По крайней мере, об этом сообщает статистика Benchmark Mineral Intelligence, на которую ссылается ресурс Electrek. Общемировые объёмы продаж пассажирских и лёгких коммерческих электромобилей, а также подзаряжаемых гибридов выросли на 11 % по сравнению с маем текущего года, а также на 7 % в годовом выражении — до 2 млн штук. Это позволяет говорить о том, что с начала года в целом по всему миру было реализовано 9,6 млн электромобилей и подзаряжаемых гибридов.

Китай остаётся крупнейшим рынком таких автомобилей: из июньского объёма на его долю пришлась ровно половина — 1 млн проданных машин. Однако рост здесь наблюдался только в последовательном сравнении (на 5 %), а в годовом выражении продажи электромобилей и подзаряжаемых гибридов сократились на 11 %. С начала года в Китае было продано 4,9 млн подобных машин, и этот показатель также снизился — на 14 %. Зато растёт китайский экспорт профильных транспортных средств: в июне за пределы КНР было отгружено около 500 000 таких машин. Китайским производителям по-прежнему выгодно поставлять в Европу подзаряжаемые от электросети гибриды, поскольку на них не распространяются повышенные пошлины, действующие в отношении аккумуляторных электромобилей.

На этом фоне локомотивом роста выглядит Европа, где при 530 000 проданных за июнь гибридов и электромобилей наблюдался рост на 28 % в последовательном сравнении и на 31 % в годовом. На местном рынке наконец стало больше компактных и недорогих электромобилей, которые пользуются спросом на фоне проблем с ископаемыми видами топлива и их подорожания. Важно, что компактные электромобили на европейском рынке продаются с прибылью для производителей, поэтому текущие тренды могут стать долгосрочными. Всего с начала года в Европе было реализовано 2,5 млн соответствующих машин, что на 27 % больше результата аналогичного периода предыдущего года. С точки зрения продаж электромобилей и гибридов июнь стал лучшим месяцем в истории европейского авторынка: локальные рекорды были установлены во Франции, Дании, Испании и Португалии. Недорогие модели Renault и Volkswagen (включая Cupra и Skoda) становятся бестселлерами европейского рынка.

Северная Америка в целом по итогам июня смогла принять только 130 000 электромобилей и подзаряжаемых гибридов, причём снижение наблюдалось как в последовательном сравнении (на 9 %), так и в годовом (на 13 %). Всего с начала года в регионе было продано только 730 000 электромобилей и подзаряжаемых гибридов, и это соответствует снижению на 20 %. Во многом это является следствием отмены налоговых льгот для покупателей машин на электротяге. Пересматривающие свои стратегии в отношении электромобилей компании Ford и GM в США столкнулись с заметным снижением объёмов продаж. В соседнюю Канаду китайские электромобили будут ввозиться по квоте с таможенной ставкой 6,1 %, поэтому местный рынок благодаря импорту сможет показать положительную динамику.

На рынки всех остальных регионов в июне поступило только 300 000 гибридов и электромобилей, но это количество увеличилось почти вдвое в годовом выражении и на 16 % — в последовательном сравнении. С начала текущего года объёмы поставок в остальные регионы планеты также выросли на 91 % — до 1,4 млн машин. Всё это позволяет говорить о росте популярности данного вида транспорта за пределами основных рынков сбыта.

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Теги: электромобиль, гибридные автомобили, аналитика, китай, сша
электромобиль, гибридные автомобили, аналитика, китай, сша
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