ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft

OpenAI поспешила развеять сомнения в том, что её и Microsoft по-прежнему связывают крепкие партнёрские отношения: компания заявила, что её новая модель искусственного интеллекта получила статус «предпочтительной» в сервисе Copilot.

Ранее поступило сообщение, что в целях сокращения расходов Microsoft начала замену моделей OpenAI и Anthropic в своих сервисах собственными моделями MAI — они появились в программах Word и Excel. Это породило разговоры, что софтверный гигант и разработчик ChatGPT, некогда выступавшие в неразрывной связи, начали отдаляться друг от друга.

Поэтому OpenAI поспешила опровергнуть любые намёки на такой разрыв и, выпуская новейшие модели GPT-5.6 в широкий доступ объявила, что они получат статус «предпочтительных» в сервисе Microsoft 365 Copilot. OpenAI подчеркнула, что GPT-5.6 будет поддерживать пользователей Microsoft при работе со всем набором офисных приложений, в том числе Word, Excel, PowerPoint и Cowork.

«Наше партнёрство с Microsoft всегда было направлено на то, чтобы преимущества передового ИИ стали доступными для большего числа людей и организаций, и мы готовы и далее развивать это общее стремление», — заявили в OpenAI. Что именно означает статус «предпочтительной» модели, ясности пока нет, но можно утверждать, что системы OpenAI продолжат работать в приложениях Microsoft.

С другой стороны, никто и не утверждал, что модели OpenAI перестанут работать в программах Microsoft — сообщалось лишь, что софтверный гигант повысил присутствие собственных ИИ-моделей, чтобы сократить расходы. И заявление OpenAI этот тезис не опровергает.