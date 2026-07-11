ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений

ByteDance выпустила Seedream5.0 Pro —мультимодальную языковую модель для генерации изображений, предназначенную для выполнения функций производственного дизайна. Алгоритм ориентирован на создателей контента, дизайнеров, маркетологов и других людей, которым требуются насыщенные визуальные макеты, локализованный текст, функции точного редактирования и возможность многократного использования шаблонов, созданных на основе текстовых запросов.

В Seedream 5.0 Pro разработчики реализовали несколько ключевых улучшений, включая возможность визуализации сложной инфографики, функции точного редактирования, генерацию реалистичных изображений и текстур портретов, а также поддержку ввода и генерации текста на разных языках. По данным ByteDance, алгоритм способен превращать данные, концепции и длинные тексты в профессиональные макеты, генерировать инфографику, изображения, UI-макеты, визуальные материалы для обучения и структурированные активы для коммерческого использования. По сравнению с предыдущими версиями ИИ-модели, новинка отличается более высоким уровнем согласованности между вводимым пользователем запросом и результатом генерации, улучшенной структурной целостностью и визуальной эстетикой.

Seedream 5.0 Pro поддерживает функцию выделения отдельных областей изображения с помощью точки или лассо для редактирования без повторной генерации всего кадра. Перекрытые объектом редактирования участки генерируются автоматически. При необходимости изображение можно разделить на отдельно редактируемые слои, такие как основной объект, фон, текст и декоративные элементы. ИИ-модель обеспечивает генерацию изображений фотореалистичного качества за счёт проработки освещения в кадре, текстуры кожи на портретах, добавления физически достоверных отражений и других эффектов. Алгоритм может обрабатывать запросы и создавать изображения с текстом на более чем 10 языках, включая русский, английский, китайский, немецкий, арабский и др. На данном этапе модель Seedream 5.0 Pro доступна для тестирования через API BytePlus.