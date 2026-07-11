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OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны

Компания Apple обратилась в Федеральный суд Северного округа Калифорнии с иском против OpenAI. Производитель iPhone обвинил разработчика ChatGPT в незаконном присвоении коммерческих секретов и конфиденциальной информации для разработки своих потребительских устройств. OpenAI незамедлительно ответила на это, заявив, что «не заинтересована в коммерческих секретах других компаний».

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Источник изображения: Sasun Bughdaryan / unsplash.com

Основные претензии Apple в рамках данного иска касаются бывших сотрудников, которые перешли в OpenAI. Речь в том числе о главе аппаратного подразделения Тан Тане (Tang Tan), занимавшем в прошлом пост вице-президента Apple, а также инженере Чан Лю (Chang Liu), который также перешёл в стан разработчика ChatGPT. Apple обвинила бывших сотрудников в незаконном присвоении конфиденциальной информации и её последующем использовании для продвижения проектов OpenAI в сфере разработки потребительских устройств.

В своём иске Apple подробно описала то, что компания называет «системой хищения коммерческих тайн Apple сотрудниками OpenAI, которые ранее работали в Apple», добавив, что «такое неправомерное поведение является нормой и поощряется руководством» OpenAI. Apple утверждает, что, помимо несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, ответчик побуждал кандидатов на собеседованиях приносить прототипы устройств и используемые Apple компоненты, раскрывать детали о ещё не выпущенных на рынок продуктах и производственных процессах.

OpenAI незамедлительно отреагировала на иск Apple. Директор по стратегическим коммуникациям OpenAI Дрю Пусатери (Drew Pusateri) опубликовал сообщение от имени компании в соцсети X. «Наше заявление в ответ на этот иск: мы не заинтересованы в коммерческих тайнах других компаний. Мы по-прежнему сосредоточены на создании инновационных технологий, которые расширяют возможности людей по всему миру», — заявил Пусатери.

Это не первый случай, когда проекты по созданию аппаратных продуктов OpenAI в партнёрстве со стартапом IO Products, который возглавляет бывший дизайнер Apple Джони Айв (Jony Ive), оказываются в центре спора по поводу нарушения коммерческой тайны. Занимающийся разработкой аппаратных продуктов стартап iyO ранее подал иск против OpenAI и IO Products из-за используемого ими брендинга, а в марте 2026 года дополнил жалобу, добавив обвинения в незаконном присвоении коммерческой тайны. В обновлённом иске Тан Тань также был указан в качестве ответчика. При этом утверждается, что бывший инженер iyO скачал конфиденциальные данные и предоставил их руководству Apple. OpenAI также оспаривает претензии iyO.

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Теги: openai, apple, судебное разбирательство, промышленный шпионаж, иск
openai, apple, судебное разбирательство, промышленный шпионаж, иск
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