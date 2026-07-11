SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США

Прибывшие в США для празднования размещения депозитарных расписок на бирже Nasdaq руководители SK Group вскоре после церемонии начали активно раздавать интервью, и крупные деловые издания разродились самыми разными цитатами. В интервью Bloomberg, например, председатель совета директоров SK Group пообещал рассмотреть возможность предоставления клиентам памяти в аренду.

Невольно подыгрывая заявлениям министра торговли США, глава SK Group Чхэ Тхэ Вон (Chey Tae-won) подчеркнул, что южнокорейский конгломерат готов вкладывать в экономику США гораздо больше денег, чем происходило до этого. При этом он отметил, что мало кто осознаёт масштаб уже имевших место инвестиций, ведь сейчас SK Group в общей сложности готова направить на реализацию проектов на территории США более $35 млрд. Помимо производства тяговых батарей, она организовывает в Индиане тестирование и упаковку чипов памяти по передовым технологиям. В интервью Bloomberg председатель совета директоров SK Group заявил, что в его планы входят значительно более крупные инвестиции в экономику США по сравнению с упоминаемыми $35 млрд.

По мнению главы SK Group, баланс спроса и предложения на рынке памяти не будет достигнут до тех пор, пока не появится так называемый «сильный искусственный интеллект», по своим когнитивным способностям не уступающий человеческому. Долгосрочные соглашения с клиентами, по словам Чхэ Тхэ Вона, позволяют исключить цикличный характер колебаний цен на память. Эти контракты на длительный срок определяют как объёмы поставок памяти, так и цены, поэтому влияние цикличности отходит на второй план.

SK Group, как добавил глава компании, рассматривает возможность внедрения инновационных методов работы с клиентами. Помимо классической продажи микросхем памяти, она готова предложить им их аренду. В будущем компания как раз может сфокусироваться на предоставлении подобной услуги. Клиенты смогут арендовать память, когда им это нужно, и возвращать её, когда потребность сократится. Кроме того, в случае возникновения благоприятных условий на американском фондовом рынке SK hynix может разместить в США дополнительный объём своих депозитарных расписок, но сначала нужно убедиться, что их курсовая стоимость достаточно стабильна.