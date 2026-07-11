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Tesla разгромила собственный завод по производству Model S и Model X во Фримонте

Tesla опубликовала видеоролик с показом демонтажа производственной линии по сборке электромобилей Model S и Model X на своем заводе во Фримонте в Северной Калифорнии, который был выполнен в рекордные сроки в связи с перепрофилированием завода на выпуск человекоподобных роботов Tesla Optimus.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

На работы по демонтажу ушло всего 46 дней. При этом была проведена разборка бетонных котлованов с использованием специальной тяжёлой техники, демонтаж роботизированных манипуляторов и конвейеров, а также расчистка пространства для установки новых производственных линий.

О решении прекратить производство Model S и Model X было объявлено во время телефонной конференции Tesla по итогам четвертого квартала 2025 года, прошедшей в конце января 2026 года. Генеральный директор компании Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что производство флагманских моделей будет свёрнуто к концу второго квартала 2026 года.

Приём заказов на седан и кроссовер был прекращён в начале апреля 2026 года, а последние автомобили сошли с конвейера в начале мая. Двадцатого мая состоялась специальная церемония вручения электромобиля, которая подвела итог их производству.

Маск сообщил на конференции, что на заводе будет установлена специализированная линия по производству Optimus с целевым показателем мощности в 1 млн единиц в год.

Отвечая на вопросы пользователей по поводу объёмов выпуска роботов, он предупредил, что на первых порах производство будет наращиваться медленно, несмотря на недавний прогресс на производственной линии. «Производство Optimus будет крайне медленным на первых порах, поскольку всё новое. Это не то же самое, что производство автомобиля», — сообщил он в социальной сети Х.

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Теги: tesla, электромобиль, человекоподобный робот, optimus
tesla, электромобиль, человекоподобный робот, optimus
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