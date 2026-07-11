Сегодня 12 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... После реорганизации из OpenAI ушёл глава...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

После реорганизации из OpenAI ушёл глава отдела систем безопасности

Руководитель отдела систем безопасности OpenAI Йоханнес Хайдеке (Johannes Heidecke) сообщил на этой неделе коллегам, что покидает компанию. Его уход последовал за проведённой реорганизацией, в рамках которой объединили группы по безопасности и исследованиям OpenAI, пишет ресурс Wired.

Источник изображения: Growtika/unsplash.com

Источник изображения: Growtika/unsplash.com

Согласно служебной записке для сотрудников, подготовленной старшим научным сотрудником Марком Ченом (Mark Chen), группы по безопасности OpenAI будут подчиняться Мие Глезе (Mia Glaese), которая теперь является вице-президентом по исследованиям и безопасности с соответствующим расширением круга обязанностей. В свою очередь, Саачи Джайн (Saachi Jain) станет временным руководителем отдела систем безопасности компании и будет подчиняться Глезе.

«Требования к безопасности продолжают расти — мы обучаем модели с гораздо большей скоростью, и циклы выпуска значительно сократились, — указано в записке Чена. — В результате сегодня перед нами стоят более сложные задачи по координации в области безопасности, чем когда-либо прежде».

Чен отметил в заявлении для Wired, что компания благодарна Йоханнесу за его вклад в работу OpenAI. «Важно, чтобы наша работа в области безопасности была интегрирована с разработкой передовых моделей, играя более раннюю и непосредственную роль в формировании ключевых решений по моделям, продуктам и запуску», — подчеркнул он.

Хайдеке присоединился к OpenAI в 2021 году в качестве аналитика по безопасности ИИ, и в 2024 году возглавил отдел систем безопасности компании. Он стал одним последних из числа руководителей в сфере безопасности, кто покидает компанию. Ранее на этой неделе главный футуролог OpenAI Джошуа Ачиам (Joshua Achiam) сообщил коллегам о своем уходе из компании после девяти лет занятия исследованиями в области безопасности.

Также покинет свой пост по состоянию здоровья Фиджи Симо (Fidji Simo), генеральный директор OpenAI по внедрению AGI, после чего станет советником.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
У ИИ-модели OpenAI GPT-5.6 Sol нашли такие же уязвимости, как у Fable 5
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI
ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-модель для генерации интерактивных миров в реальном времени
Meta✴ приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram✴
Теги: openai, ии, кадры, информационная безопасность
openai, ии, кадры, информационная безопасность
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony удалось остановить лавину негатива из-за отмены дисков — сработал анонс портов двух старых игр
«Уэбб» помог изучить атмосферу планеты, пережившей смерть своей звезды
Google представила ИИ-модель для мониторинга здоровья, обученную на триллионе минут данных носимых устройств
SpaceX зажгла все 33 двигателя на новом ускорителе Super Heavy V3 — запуск Starship ожидается со дня на день
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 приглянулась двум миллионам геймеров
Новая статья: Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия 5 ч.
У ИИ-модели OpenAI GPT-5.6 Sol нашли такие же уязвимости, как у Fable 5 11 ч.
После реорганизации из OpenAI ушёл глава отдела систем безопасности 14 ч.
Исследование: четверть постов в соцсетях длиной более 250 слов полностью сгенерированы ИИ 14 ч.
Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами 14 ч.
ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-модель для генерации интерактивных миров в реальном времени 14 ч.
Google опубликовала Magic Pointer — неанонсированное ИИ-приложение для будущих Googlebook 15 ч.
Meta приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram 16 ч.
Аудитория Steam в полтора раза превысила охват PlayStation — Sony сама во всём виновата 19 ч.
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 22 ч.
Google научила квантовый процессор подстраивать себя во время работы — это путь к более сложным вычислениям 14 ч.
Siemens и FuelCell Energy совместно запитают ЦОД от топливных ячеек 14 ч.
SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе рекордного IPO в США 15 ч.
Samsung представила бренд OBLYX — под ним будут выпускаться OLED-панели для игровых ноутбуков 16 ч.
ЕС не сможет заставить Sony продолжить выпуск игр на дисках 18 ч.
Учёные улучшили качество струйной печати электронных схем — на идею натолкнула газировка 18 ч.
Американские власти ополчились на подставные фирмы, через которые DJI работает в США 18 ч.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 21 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 21 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 22 ч.