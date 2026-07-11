После реорганизации из OpenAI ушёл глава отдела систем безопасности

Руководитель отдела систем безопасности OpenAI Йоханнес Хайдеке (Johannes Heidecke) сообщил на этой неделе коллегам, что покидает компанию. Его уход последовал за проведённой реорганизацией, в рамках которой объединили группы по безопасности и исследованиям OpenAI, пишет ресурс Wired.

Согласно служебной записке для сотрудников, подготовленной старшим научным сотрудником Марком Ченом (Mark Chen), группы по безопасности OpenAI будут подчиняться Мие Глезе (Mia Glaese), которая теперь является вице-президентом по исследованиям и безопасности с соответствующим расширением круга обязанностей. В свою очередь, Саачи Джайн (Saachi Jain) станет временным руководителем отдела систем безопасности компании и будет подчиняться Глезе.

«Требования к безопасности продолжают расти — мы обучаем модели с гораздо большей скоростью, и циклы выпуска значительно сократились, — указано в записке Чена. — В результате сегодня перед нами стоят более сложные задачи по координации в области безопасности, чем когда-либо прежде».

Чен отметил в заявлении для Wired, что компания благодарна Йоханнесу за его вклад в работу OpenAI. «Важно, чтобы наша работа в области безопасности была интегрирована с разработкой передовых моделей, играя более раннюю и непосредственную роль в формировании ключевых решений по моделям, продуктам и запуску», — подчеркнул он.

Хайдеке присоединился к OpenAI в 2021 году в качестве аналитика по безопасности ИИ, и в 2024 году возглавил отдел систем безопасности компании. Он стал одним последних из числа руководителей в сфере безопасности, кто покидает компанию. Ранее на этой неделе главный футуролог OpenAI Джошуа Ачиам (Joshua Achiam) сообщил коллегам о своем уходе из компании после девяти лет занятия исследованиями в области безопасности.

Также покинет свой пост по состоянию здоровья Фиджи Симо (Fidji Simo), генеральный директор OpenAI по внедрению AGI, после чего станет советником.