Обвиняемый в хищении секретов Apple бывший инженер сохранял доступ к внутренней сети компании после перехода в OpenAI

В активно обсуждавшемся вчера иске Apple к OpenAI инженер Чан Лю (Chang Liu) является одним из главных фигурантов. По версии Apple, он покинул компанию, сохраняя три условия для хищения её секретов: выданный бывшим работодателем MacBook, близкие отношения с действующим сотрудником Apple, а также доступ к корпоративным информационным ресурсам.

Последний фактор, как считает Apple, обеспечивался осведомлённостью Чан Лю о программной уязвимости, которая обеспечила доступ к корпоративной сети компании для бывшего сотрудника, который по всем правилам должен был его лишиться. В материалах дела фигурирует фрагмент переписки с Лю с бывшей коллегой Алиссой Пэн (Alyssa Peng): «LOL, я обнаружил, что могу иметь доступ к сетевому хранилищу, так забавно». По версии Apple, Лю затем использовал этот доступ для скачивания презентаций, технической документации и результатов тестирования, уже являясь действующим сотрудником OpenAI.

Утверждается, что Пэн помогала Лю получать дополнительную информацию через свой служебный ноутбук. Несколько месяцев спустя она по примеру Лю перешла на работу в подразделение OpenAI, которое занималось разработкой аппаратных решений. В общей сложности последней из компаний удалось переманить более 400 бывших сотрудников Apple. По версии последней, данный эпизод является одним из множества, иллюстрирующих систематические попытки использовать конфиденциальную информацию Apple для прогресса OpenAI в создании электронных устройств. Конкурирующий в этой сфере стартап требовал от соискателей изучать конфиденциальные материалы Apple до прихода на собеседование с представителями OpenAI, а также приносить на эти встречи компоненты и прототипы устройств, которые Apple всеми силами защищала от промышленного шпионажа.

Как уже отмечалось, OpenAI официально отрицает наличие у неё заинтересованности в получении коммерческих секретов других компаний. Важную роль в судебном иске к OpenAI компания Apple отводит Тан Таню (Tang Tan), который руководил разработкой iPhone, Watch и нескольких других устройств. Он ещё в конце 2023 года сообщил руководству Apple о намерениях перейти на другую работу, но для обеспечения плавности процесса ему разрешили остаться в компании до конца февраля 2024 года. К тому моменту он уже активно сотрудничал со своим новым работодателем, принимая участие в создании стартапа IO Products, возглавляемого бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом (Jony Ive). У истоков стартапа стояли ещё два бывших высокопоставленных сотрудника Apple.

Когда в июне того же года пройти путём Тана собрался Под Мид (Paul Meade), руководивший разработкой умных очков Apple, ему быстро указали на дверь и не позволили передать дела в спокойном режиме. Со стороны Apple рекрутинговые усилия OpenAI, которая прибрала к рукам стартап Джони Айва, напоминали попытку воссоздать внутри своей компании подразделение по разработке аппаратных устройств. В основе этой инициативы, по мнению Apple, лежат её собственные торговые секреты.

Знакомые с Тан Танем бывшие сотрудники Apple характеризуют его, как рискованного человека, который способен действовать быстро и решительно, разрушая неудачные проекты без сожаления в случае необходимости начать всё заново. Прежде чем начать работать над созданием iPhone, он получил опыт, руководя разработкой ранних моделей ноутбуков Mac и проигрывателей iPod. К 2011 году он курировал работу команды, которая занималась созданием iPhone, а позже возглавил разработку Apple Watch. К моменту ухода из компании он смог добиться в ней серьёзных карьерных успехов.

OpenAI пытается разработать замену смартфону, которая позволяла бы пользователю постоянно взаимодействовать с ИИ. Осведомлённые источники считают, что компания будет вынуждена начинать с более простых решений. Apple с февраля этого года пыталась договориться с OpenAI во внесудебном порядке, но её опасения остались без ответа, после чего она была вынуждена подать в суд.

По версии Apple, Тань в качестве руководителя профильного подразделения OpenAI использовал собеседования с действующими сотрудниками компании для получения информации о будущих продуктах Apple. У него также возникли противоречия с Джоном Тернусом (John Ternus), который в сентябре этого года станет генеральным директором Apple. По данным последней из компаний, Тань порой вытягивал из соискателей информацию о проектах Apple, которая стала им известна буквально за несколько часов до собеседования. Подобная практика со стороны OpenAI быстро стала обычной, как считают в Apple. Принимаемые на работу в стартап бывшие сотрудники Apple ещё до своего увольнения должны были пересылать ценную информацию на свои личные почтовые ящики для дальнейшего использования в целях OpenAI, как утверждается в иске. Будущий работодатель даже давал уходящим сотрудникам Apple подробные рекомендации о том, как избежать раскрытия этих действий. На собеседования с OpenAI действующие сотрудники Apple должны были приносить аккумуляторы, печатные платы и прочие компоненты. Один из соискателей даже выразил удивление по поводу подобных требований, будучи уверенным, что выносить такие прототипы из офиса Apple запрещено.