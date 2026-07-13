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США стали главным поставщиком гелия для азиатских производителей чипов

До начала военного конфликта между США и Ираном основная часть гелия, необходимого японским, корейским и тайваньским производителям чипов, поставлялась через Ближний Восток. Недавно Китай также перекрыл экспорт этого газа на неопределённый срок, что делает США крупнейшим экспортёром гелия в Японию, Тайвань и Южную Корею.

Источник изображения: Unsplash, Scott Tobin

Источник изображения: Unsplash, Scott Tobin

К такому выводу пришли представители Nikkei Asian Review, проанализировавшие отчётность таможенных органов. До начала всем известных событий Япония, Тайвань и Южная Корея получали основную часть необходимого им гелия из Катара и Китая. Производство гелия в Катаре было наиболее выгодным, поскольку он получался в качестве побочного продукта газоперерабатывающей промышленности этой ближневосточной страны. В результате военных действий Катар был вынужден прекратить экспорт гелия, что сказалось на всём мировом рынке.

США теперь становятся крупнейшим поставщиком гелия для своих азиатских союзников, выпускающих чипы. Если в 2025 году доля гелия американского происхождения в тайваньском импорте не превышала 4 %, то в первой половине текущего года она выросла почти до 60 %. Напротив, доля импорта гелия из Катара на Тайвань сократилась за это время с 88 до 30 %. Соседний Китай поставил на Тайвань в первом полугодии не более 5 % всего импортируемого гелия.

В Южной Корее доля катарского гелия в структуре импорта сократилась с 55 % в прошлом году до 34 % по итогам первых пяти месяцев текущего года. При этом доля США увеличилась с 28 до 56 % за тот же период. В 2022 году примерно половину всего гелия Южная Корея получала из Китая, но за первые пять месяцев этого года доля китайского гелия на местном рынке не превысила 3,3 %.

В Японии степень зависимости от США по импорту инертных газов, включая гелий, выросла с 28 % в 2022 году до 83 % по итогам первых пяти месяцев текущего года. Доля китайских поставок сократилась с 28 до 3,6 % за тот же период. Гелий применяется при изготовлении чипов, а потому жизненно необходим для полупроводниковой отрасли. США в целом контролируют 40 % мирового рынка гелия, на Катар по-прежнему приходится 33 %, а доля России достигает почти 10 %. На долю Китая приходится менее 2 % мирового рынка гелия, однако ряд соседних стран традиционно предпочитал импортировать этот газ именно из КНР.

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Теги: сша, япония, тайвань, южная корея, гелий
сша, япония, тайвань, южная корея, гелий
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