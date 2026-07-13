Разработчики The Alters отметили релиз дополнения Last Variable увольнениями

Как и было обещано, 13 июля состоялся релиз аддона Last Variable для философского выживания The Alters. Для польского издателя и разработчика 11 bit studios день оказался примечателен ещё по одной, не самой приятной причине.

Дополнение Last Variable вышло на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. DLC входит в состав Deluxe-издания The Alters, но продаётся и отдельно — 660 рублей. Релиз сопровождался новым сюжетным трейлером.

События Last Variable разворачиваются по окончании истории The Alters. Яны покинули планету, а Ян Учёный решил остаться и возглавить команду специалистов (альтернативных версий самого себя) для изучения загадочного Оазиса.

Ключ к тайне роскошного райского уголка, которого не должно существовать — терраформирование арен карты. Однако планета реагирует на исследования, причём всё более неумолимыми землетрясениями и радиацией.

Обещают около 20 часов игрового процесса, расширение механик выживания по сравнению с основным приключением, многообразие Янов Учёных (Геолог, Биолог, Химик, Физик), новые виды деятельности и текстовый перевод на русский.

Также 13 июля 11 bit studios уволила порядка 20 сотрудников с целью подготовки к новому производственному циклу. Сокращения могли быть масштабнее, но часть попавших под угрозу работников студия перевела на новые проекты.

Это третья волна увольнений в компании за последние три года — предыдущие прошли в 2023-м и 2024-м. В заявлении изданию Game Developer представитель 11 bit studios заверил, что финансовая ситуация студии «стабильна».