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Разработчики The Alters отметили релиз дополнения Last Variable увольнениями

Как и было обещано, 13 июля состоялся релиз аддона Last Variable для философского выживания The Alters. Для польского издателя и разработчика 11 bit studios день оказался примечателен ещё по одной, не самой приятной причине.

Источник изображения: Steam (SweatyPauls)

Источник изображения: Steam (SweatyPauls)

Дополнение Last Variable вышло на PC (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. DLC входит в состав Deluxe-издания The Alters, но продаётся и отдельно — 660 рублей. Релиз сопровождался новым сюжетным трейлером.

События Last Variable разворачиваются по окончании истории The Alters. Яны покинули планету, а Ян Учёный решил остаться и возглавить команду специалистов (альтернативных версий самого себя) для изучения загадочного Оазиса.

Ключ к тайне роскошного райского уголка, которого не должно существовать — терраформирование арен карты. Однако планета реагирует на исследования, причём всё более неумолимыми землетрясениями и радиацией.

Обещают около 20 часов игрового процесса, расширение механик выживания по сравнению с основным приключением, многообразие Янов Учёных (Геолог, Биолог, Химик, Физик), новые виды деятельности и текстовый перевод на русский.

В декабре 2025 года 11 bit studios насчитывала 265 человек (источник изображения: 11 bit studios)

В декабре 2025 года 11 bit studios насчитывала 265 человек (источник изображения: 11 bit studios)

Также 13 июля 11 bit studios уволила порядка 20 сотрудников с целью подготовки к новому производственному циклу. Сокращения могли быть масштабнее, но часть попавших под угрозу работников студия перевела на новые проекты.

Это третья волна увольнений в компании за последние три года — предыдущие прошли в 2023-м и 2024-м. В заявлении изданию Game Developer представитель 11 bit studios заверил, что финансовая ситуация студии «стабильна».

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Теги: the alters, 11 bit studios, приключение, симулятор выживания, увольнения
the alters, 11 bit studios, приключение, симулятор выживания, увольнения
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