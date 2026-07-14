ЕС может запретить доступ к соцсетям для самых маленьких детей

Европейская комиссия рассматривает возможность введения новых ограничений на использование социальных сетей детьми и подростками. Среди обсуждаемых мер — возрастные ограничения и обязанность сервисов подтверждать безопасность своих продуктов для несовершеннолетних.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) сообщила, что законодательные предложения могут быть представлены уже в ближайшие месяцы после изучения рекомендаций экспертной группы. По её словам, речь идёт не столько о том, смогут ли дети пользоваться социальными сетями, сколько о том, «когда социальные сети смогут получить доступ к детям». Представить итоговые предложения Еврокомиссия намерена после окончания лета, сообщает The Verge.

Подготовленный экспертами доклад предусматривает также поэтапный подход к использованию цифровых сервисов. В частности, детям младше трёх лет рекомендуется полностью отказаться от экранов, пользователям младше 13 лет — выходить в интернет только под контролем взрослых, а для подростков предлагается сохранить только определённые ограничения. Кроме того, социальные сети могут обязать самостоятельно доказывать безопасность своих сервисов для несовершеннолетних пользователей.

Даже после подготовки законопроекта документу предстоит пройти утверждение в Европейском парламенте и всеми 27 государствами ЕС. Одновременно Евросоюз стал усиливать контроль за цифровыми платформами. В частности, предварительное расследование выявило возможное нарушение Meta✴ требований «Закона о цифровых сервисах» (Digital Services Act, DSA) из-за вызывающего привыкание дизайна Facebook✴ и Instagram✴, тогда как аналогичные предварительные выводы ранее были сделаны и в отношении TikTok.