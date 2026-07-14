На падающем рынке смартфонов в прошлом квартале Apple и Samsung смогли нарастить свои доли

Кризис на рынке памяти, как отмечают аналитики Counterpoint Research, во втором квартале привёл к сокращению объёмов поставок смартфонов на 11 % в годовом сравнении до минимального с 2013 года значения. При этом Samsung удалось вернуть себе статус лидера и увеличить собственную долю на рынке смартфонов до 24 %. Компания Apple тоже укрепила свои позиции с 17 до 20 %.

Фактически, как отмечают авторы исследования, доля Apple на рынке смартфонов впервые для второго квартала достигла 20 %. Прочие члены первой пятёрки производителей смартфонов в лице Xiaomi, Oppo и Vivo столкнулись с сильнейшим снижением поставок, поскольку концентрировались на тех сегментах рынка, по которым дефицит памяти и её подорожание ударили сильнее всего. Доля Xiaomi за год сократилась с 14 до 12 %, Oppo просела с 12 до 11 %, а Vivo сократила её с 9 до 8 %. Объёмы поставок смартфонов всех трёх марок просели более чем на 10 %.

По словам авторов исследования, производители смартфонов среднего и начального ценового уровня по-разному противостоят дефициту памяти. Кто-то пытается компенсировать рост затрат, жертвуя прибылью, но чаще всего розничные цены на смартфоны всё же растут. Кто-то продлевает жизненный цикл старым моделям и откладывает выпуск новых. На розничную стоимость смартфонов повлиял и топливный кризис, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке. Логистика подорожала, и это незамедлительно сказалось на стоимости смартфонов для конечных потребителей.

Поставки смартфонов Samsung выросли сильнее всего среди пяти крупнейших производителей. Семейство Galaxy S26 пользуется неплохим спросом, поскольку флагманский Ultra нашёл своих покупателей благодаря функциям ИИ и специальному дисплею с защитой от подглядывающих. Apple свои поставки iPhone нарастила в годовом сравнении на 3 %, причём она оказалась единственным поставщиком смартфонов, избежавшим повышения цен во втором квартале. Все доступные запасы памяти компания направляла на выпуск актуального поколения iPhone, в результате чего пострадало производство смартфонов предыдущих поколений.

Обладатели положительной динамики в поставках смартфонов по итогам второго квартала нашлись и за пределами первой пятёрки. Google увеличила объёмы поставок смартфонов на 16 %, а китайская Huawei продемонстрировала рост на 6 %. Это стало возможным благодаря хорошему спросу на новые модели устройств обеих марок. По итогам всего года в целом, как считают эксперты Counterpoint Research, объёмы поставок смартфонов сократятся на 14 %, а дефицит памяти сохранится и в следующем году. Ассортимент бюджетных моделей сократится, их место займут восстановленные экземпляры и новые смартфоны прежних поколений. Производители будут делать упор на более дорогие смартфоны, пытаясь продвигать их с учётом внедрения ИИ-функций.