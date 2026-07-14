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На падающем рынке смартфонов в прошлом квартале Apple и Samsung смогли нарастить свои доли

Кризис на рынке памяти, как отмечают аналитики Counterpoint Research, во втором квартале привёл к сокращению объёмов поставок смартфонов на 11 % в годовом сравнении до минимального с 2013 года значения. При этом Samsung удалось вернуть себе статус лидера и увеличить собственную долю на рынке смартфонов до 24 %. Компания Apple тоже укрепила свои позиции с 17 до 20 %.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Фактически, как отмечают авторы исследования, доля Apple на рынке смартфонов впервые для второго квартала достигла 20 %. Прочие члены первой пятёрки производителей смартфонов в лице Xiaomi, Oppo и Vivo столкнулись с сильнейшим снижением поставок, поскольку концентрировались на тех сегментах рынка, по которым дефицит памяти и её подорожание ударили сильнее всего. Доля Xiaomi за год сократилась с 14 до 12 %, Oppo просела с 12 до 11 %, а Vivo сократила её с 9 до 8 %. Объёмы поставок смартфонов всех трёх марок просели более чем на 10 %.

По словам авторов исследования, производители смартфонов среднего и начального ценового уровня по-разному противостоят дефициту памяти. Кто-то пытается компенсировать рост затрат, жертвуя прибылью, но чаще всего розничные цены на смартфоны всё же растут. Кто-то продлевает жизненный цикл старым моделям и откладывает выпуск новых. На розничную стоимость смартфонов повлиял и топливный кризис, вызванный военными действиями на Ближнем Востоке. Логистика подорожала, и это незамедлительно сказалось на стоимости смартфонов для конечных потребителей.

Источник изображения: Counterpoint Research

Источник изображения: Counterpoint Research

Поставки смартфонов Samsung выросли сильнее всего среди пяти крупнейших производителей. Семейство Galaxy S26 пользуется неплохим спросом, поскольку флагманский Ultra нашёл своих покупателей благодаря функциям ИИ и специальному дисплею с защитой от подглядывающих. Apple свои поставки iPhone нарастила в годовом сравнении на 3 %, причём она оказалась единственным поставщиком смартфонов, избежавшим повышения цен во втором квартале. Все доступные запасы памяти компания направляла на выпуск актуального поколения iPhone, в результате чего пострадало производство смартфонов предыдущих поколений.

Обладатели положительной динамики в поставках смартфонов по итогам второго квартала нашлись и за пределами первой пятёрки. Google увеличила объёмы поставок смартфонов на 16 %, а китайская Huawei продемонстрировала рост на 6 %. Это стало возможным благодаря хорошему спросу на новые модели устройств обеих марок. По итогам всего года в целом, как считают эксперты Counterpoint Research, объёмы поставок смартфонов сократятся на 14 %, а дефицит памяти сохранится и в следующем году. Ассортимент бюджетных моделей сократится, их место займут восстановленные экземпляры и новые смартфоны прежних поколений. Производители будут делать упор на более дорогие смартфоны, пытаясь продвигать их с учётом внедрения ИИ-функций.

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Теги: counterpoint research, apple, samsung, рынок смартфонов, аналитика
counterpoint research, apple, samsung, рынок смартфонов, аналитика
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