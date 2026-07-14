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В результате борьбы с контрабандой ИИ-чипов в Китай компания Nvidia вдвое сократила список доверенных азиатских клиентов

Скандалы с разоблачениями, дошедшие до одного из основателей Supermicro, не могли не повлиять на экспортную политику США в азиатском регионе. Как сообщает Financial Times, за последние несколько месяцев Nvidia более чем вдвое сократила перечень азиатских компаний, которым она готова продавать свою передовую продукцию в сфере ИИ. Данные меры направлены на сокращение каналов нелегальных поставок ИИ-чипов в Китай.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как отмечают источники, выбывшие из перечня доверенных покупателей продукции Nvidia в регионе могут пройти аудит повторно с учётом новых требований, и в случае успеха вернуть себе право покупать ИИ-чипы этой марки. Многие попавшие под «чистку» азиатские компании относятся к сегменту neocloud — молодых игроков на рынке услуг по предоставлению в аренду облачных вычислительных мощностей. По словам первоисточника, Nvidia пришлось ужесточить процедуру проверки контрагентов под нажимом властей США.

Компания стала направлять своих представителей на площадки, на которых должно эксплуатироваться закупаемое у неё серверное оборудование, а также более подробно опрашивать конечных пользователей. Процедуры осуществляются при поддержке Министерства торговли США. Именно локальный аудит использования оборудования Nvidia был усилен в последнее время, помимо введения более строгого отбора покупателей на уровне согласования документов.

Разбирательства с Supermicro последних месяцев позволяют предположить, что санкционное оборудование американского происхождения могло попадать в Китай через Тайвань, Малайзию и Сингапур. Китайский рынок в результате этих мер, как сообщают источники, стал острее чувствовать дефицит чипов Nvidia. С другой стороны, китайские власти тоже противятся импорту американских ускорителей, считая необходимым развивать поставки альтернатив китайской разработки на местном рынке. Попытки крупных китайских компаний добиться права на закупку ускорителей Nvidia H200, которые американская сторона разрешила поставлять в КНР, пока не привели к значимым успехам. Перед китайскими поставщиками поставлена задача к концу этого года утроить объёмы производства продукции. Сделать это мешают, помимо прочего, и проблемы с доступом китайских производителей чипов к современному зарубежному оборудованию.

По словам представителей китайских компаний технологического сектора, пока всё это вылилось в повышение спроса на ускорители местного производства, они оказались раскупленными даже в тех случаях, когда речь идёт о не очень востребованной ранее продукции.

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Теги: nvidia, китай, сша, экспортные ограничения, ии-чип
nvidia, китай, сша, экспортные ограничения, ии-чип
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