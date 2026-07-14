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Мировой рынок игровых консолей рухнет почти на 20 % — виновата не только дорогая память

Сегмент игровых консолей относится к тому направлению, которое непосредственным образом пострадает от дефицита памяти. В текущем году, как считают аналитики S&P Global Market Intelligence, ёмкость мирового рынка игровых консолей сократится на 19,5 % до 33,9 млн штук. Для сравнения, в прошлом году она выросла на 13,5 % до 42,1 млн штук.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

В этом году поддержку рынку не окажет дебют новых платформ, ибо в прошлом на рынок вышла Nintendo Switch 2. Кроме того, заметный рост цен на память неизбежно сделает игровые консоли более дорогими. Наконец, издатели и разработчики не готовят для игрового рынка значительного количества привлекательных релизов, чтобы стимулировать спрос на сами консоли. В следующем году, по мнению аналитиков, объёмы реализации игровых консолей сократятся до 27,1 млн штук, и только к 2030 году постепенно восстановятся до уровня 37,4 млн экземпляров.

Впрочем, такой прогноз строится на допущении об улучшении ситуации с доступностью памяти, начиная с 2028 года. Это позволит Sony и Microsoft запланировать на этот период вывод на рынок своих новых консолей в ценовом диапазоне от $600 до $800. В текущий же момент часть покупателей будет отказываться от покупки консолей, поскольку они будут либо слишком дорогими, либо слишком старыми для них.

Источник изображения: S&P Global

Источник изображения: S&P Global

Сама Nintendo ожидает, что по итогам второго фискального года присутствия на рынке Switch 2 объёмы продаж этих игровых консолей сократятся на 16,9 % до 16,5 млн штук. Аналитики S&P ожидают, что в этом календарном году Nintendo сможет продать не более 17,1 млн консолей Switch 2. Помимо роста официальной цены на $50, против роста продаж будет работать и отсутствие новых привлекательных игр для платформы в пределах 2026 года.

Прошлый год для Sony PlayStation 5 был уже пятым по счёту с точки зрения присутствия на рынке, консоль сократила объёмы продаж на 15,2 % до 17,1 млн штук. В этом году они могут упасть до 13,2 млн штук. В апреле все модели PlayStation 5 подорожали на сумму от $100 до $150, и это для многих потенциальных покупателей является серьёзным препятствием, учитывая возраст игровой консоли. Поможет ли поднять спрос на неё выход игры Grand Theft Auto 6, пока с уверенностью судить сложно. Если PlayStation 6 выйдет в 2028 году, то за первый год она разойдётся тиражом 4 млн штук, а к 2030 году сможет выйти на годовой объём продаж в 17,2 млн экземпляров.

Источник изображения: S&P Global

Источник изображения: S&P Global

Игровые консоли Microsoft Xbox Series X и S в прошлом году были проданы в количестве 3,2 млн штук, установив антирекорд, а в этом их объёмы продаж вряд ли превысят 2,5 млн штук. При нынешнем уровне цен Xbox Series X оказывается на $100 дороже стандартной PlayStation 5, а существующая модель продвижения игр не способствует существенному стимулированию спроса на сами консоли. Так называемая Project Helix обеспечит поддержку игр для платформы ПК, но наверняка будет предлагаться по более высокой цене. Новое поколение Xbox сможет разойтись тиражом около 2 млн штук в первый год после дебюта, а к 2030 году объёмы продаж вырастут от силы до 7,3 млн штук.

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Теги: microsoft, sony, playstation 5, nintendo, игровые консоли
microsoft, sony, playstation 5, nintendo, игровые консоли
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