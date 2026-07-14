Dying Light: The Beast всё-таки не выйдет на PS4 и Xbox One — Techland раскрыла причину отмены

Разработчики из польской студии Techland прояснили судьбу анонсированных ранее версий своего брутального зомби-боевика в открытом мире Dying Light: The Beast для консолей прошлого поколения.

Напомним, Dying Light: The Beast должна была появиться на PS4 и Xbox One вместе с релизом игры на остальных целевых платформах, потом порты отложили до конца 2025 года, а с тех пор о них ничего слышно не было.

Как стало известно, после «тщательных раздумий» в Techland приняли «непростое решение» — отменить выход Dying Light: The Beast на PS4 и Xbox One. Отказ от портов объяснили техническими сложностями.

По словам Techland, Dying Light: The Beast создавалась с учётом возможностей консолей текущего цикла, и без подрывающих игровой опыт компромиссов перенести игру на PS4 и Xbox One не представлялось возможным.

«Мы не выбирали забросить эти платформы. Скорее, [ситуация] стала отражением технических реалий разработки и нашей нацеленности на предоставление наилучшего возможного опыта», — объяснили в Techland.

Разработчики также «искренне извинились» перед теми, кто надеялся увидеть Dying Light: The Beast на PS4 и Xbox One. Кроме того, студия пообещала возврат средств всем, «кто рассчитывал поиграть на любой из [затронутых] платформ».

Dying Light: The Beast вышла 18 сентября 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила «очень положительные» обзоры в Steam (рейтинг 87 %) и, по данным аналитиков, продалась в количестве 1,5 млн копий за неделю.