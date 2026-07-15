Meta✴ отвергла обвинения в использовании ИИ для отбора сотрудников под увольнение

Группа из 26 бывших сотрудников Meta✴ подала против компании иск, обвинив её в использовании искусственного интеллекта при проведении массовых увольнений. По мнению истцов, применявшаяся система несправедливо затронула работников, находившихся в отпуске по уходу за ребёнком или на больничном.

По сообщению The Verge со ссылкой на Reuters, сокращения, проведённые в мае в рамках плана Meta✴ по уменьшению штата примерно на 10 % (8000 тысяч человек), сопровождались использованием комплекса внутренних ИИ-инструментов. Как утверждают бывшие сотрудники, компания задействовала ИИ-помощника Metamate, обученных сотрудниками ИИ-агентов, панели мониторинга использования ИИ-токенов и другие системы, применявшиеся для оценки, ранжирования и отбора работников, включённых в список на увольнение.

Истцы утверждают, что алгоритмы не учитывали нахождение сотрудников в защищённых законом отпусках, вследствие чего такие работники непропорционально часто попадали под сокращение. По их мнению, подобный подход нарушает федеральное законодательство США и законы отдельных штатов, запрещающие увольнение сотрудников за использование предусмотренных законом отпусков.

В Meta✴ отвергли предъявленные обвинения. Представитель компании Трейси Клейтон (Tracy Clayton), комментируя ситуацию для The Verge, заявила, что изложенные в иске утверждения не соответствуют действительности, а решения по вопросам управления персоналом и организационных изменений принимались людьми, а не системами искусственного интеллекта.