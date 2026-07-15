Второй раунд внешнего финансирования увеличит капитализацию DeepSeek до $71 млрд

В конце мая китайская компания DeepSeek провела первый в своей истории раунд привлечения внешнего финансирования, который позволил собрать $7,4 млрд и оценить капитализацию разработчика в $52 млрд. Теперь появилась информация, что стартап уже готовит второй раунд финансирования, который поднимет планку капитализации до $71 млрд.

Об этом накануне сообщило издание Financial Times, напомнив, что с момента предыдущего привлечения капитала DeepSeek прошло чуть более месяца. Капитализация стартапа при этом должна вырасти на 37 %, исходя из приводимых оценок. Средства требуются компании на строительство центров обработки данных и покупку ускорителей вычислений для инфраструктуры искусственного интеллекта. В рамках предыдущего раунда основатель компании Лян Вэньфэн (Liang Wenfeng) вложил в капитал DeepSeek около $3 млрд собственных средств, а ещё акционерами стартапа стали CATL, Tencent, JD.com и NetEase. Небольшой пакет акций DeepSeek также достался одному из государственных инвестиционных фондов КНР.

Помимо строительства ЦОД, выручка от первого раунда финансирования будет направлена DeepSeek на привлечение дополнительных кадровых ресурсов. На ключевых направлениях численность команд специалистов будет удвоена, как сообщает Financial Times. Конкуренция в сегменте ИИ растёт не только среди китайских разработчиков, но и на мировом рынке, поэтому его участникам требуется всё больше финансовых ресурсов. DeepSeek уже считается самым дорогим стартапом в Китае, а её основатель является самым богатым разработчиком ИИ-моделей благодаря высокой концентрации капитала в его руках.