Акции Lucid рухнули на 40 % из-за слухов о банкротстве — опровержение не помогло

Некогда претендовавшая на статус «убийцы Tesla» американская компания Lucid Motors на этой неделе попала в поле зрения инвесторов из-за резкого падения курса акций более чем на 40 % из-за появления слухов о начале подготовки к процедуре банкротства или приватизации. Даже официальное опровержение со стороны руководства Lucid не смогло исправить ситуацию с динамикой курса её акций.

Как поясняет Electrek, информацию о наличии рекомендаций для совета директоров Lucid по проведению банкротства или приватизации компании опубликовал ресурс Electric-Vehicles.com со ссылкой на собственные источники. Якобы данный совет руководству автопроизводителя дала консалтинговая компания AlixPartners. Акции Lucid Motors моментально просели в цене более чем на 40 %, приблизившись к дневному антирекорду. Торги ими были дважды приостановлены.

По словам официальных представителей Lucid, никаких рекомендаций подобного характера ни руководству компании, ни совету директоров не поступало. Соответственно, слухи о подготовке к банкротству не являются достоверными. При этом автопроизводитель действительно получает консультации от AlixPartners, но только в сфере повышения эффективности операционной деятельности. В совете директоров не создавался специальный комитет по подготовке к реструктуризации или приватизации, как это обычно предусмотрено существующей практикой. У компании достаточно средств, чтобы продолжать деятельность как минимум до следующего года, и это подтверждается квартальным отчётом Lucid. Соответствующая сумма достигает $3,2 млрд, а с учётом апрельского раунда финансирования от арабского суверенного фонда и компании Uber, автопроизводитель располагает $4,7 млрд. По мнению экспертов, этого вполне хватит для успешного функционирования бизнеса до конца следующего года.

Правда, это не означает отсутствия финансовых проблем у Lucid. В прошлом году она потратила около $3,8 млрд, выпустив только 15 800 электромобилей. В первом квартале текущего года её убытки составили $1,03 млрд, втрое увеличившись относительно аналогичного периода предыдущего года. Эксперты ожидают, что на безубыточность Lucid выйдет не ранее 2030 года, а до 2028 года включительно она понесёт убытки в размере $6,7 млрд. В прошлом месяце компания второй раз за четыре месяца объявила о сокращении персонала (на 18 % в последнем случае). Возможно, попав на нервозную почву, слухи о мнимом банкротстве Lucid и вызвали подобную реакцию фондового рынка.