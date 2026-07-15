Сегодня 15 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Акции Lucid рухнули на 40 % из-за слухов...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Акции Lucid рухнули на 40 % из-за слухов о банкротстве — опровержение не помогло

Некогда претендовавшая на статус «убийцы Tesla» американская компания Lucid Motors на этой неделе попала в поле зрения инвесторов из-за резкого падения курса акций более чем на 40 % из-за появления слухов о начале подготовки к процедуре банкротства или приватизации. Даже официальное опровержение со стороны руководства Lucid не смогло исправить ситуацию с динамикой курса её акций.

Источник изображения: Lucid Motors

Источник изображения: Lucid Motors

Как поясняет Electrek, информацию о наличии рекомендаций для совета директоров Lucid по проведению банкротства или приватизации компании опубликовал ресурс Electric-Vehicles.com со ссылкой на собственные источники. Якобы данный совет руководству автопроизводителя дала консалтинговая компания AlixPartners. Акции Lucid Motors моментально просели в цене более чем на 40 %, приблизившись к дневному антирекорду. Торги ими были дважды приостановлены.

По словам официальных представителей Lucid, никаких рекомендаций подобного характера ни руководству компании, ни совету директоров не поступало. Соответственно, слухи о подготовке к банкротству не являются достоверными. При этом автопроизводитель действительно получает консультации от AlixPartners, но только в сфере повышения эффективности операционной деятельности. В совете директоров не создавался специальный комитет по подготовке к реструктуризации или приватизации, как это обычно предусмотрено существующей практикой. У компании достаточно средств, чтобы продолжать деятельность как минимум до следующего года, и это подтверждается квартальным отчётом Lucid. Соответствующая сумма достигает $3,2 млрд, а с учётом апрельского раунда финансирования от арабского суверенного фонда и компании Uber, автопроизводитель располагает $4,7 млрд. По мнению экспертов, этого вполне хватит для успешного функционирования бизнеса до конца следующего года.

Правда, это не означает отсутствия финансовых проблем у Lucid. В прошлом году она потратила около $3,8 млрд, выпустив только 15 800 электромобилей. В первом квартале текущего года её убытки составили $1,03 млрд, втрое увеличившись относительно аналогичного периода предыдущего года. Эксперты ожидают, что на безубыточность Lucid выйдет не ранее 2030 года, а до 2028 года включительно она понесёт убытки в размере $6,7 млрд. В прошлом месяце компания второй раз за четыре месяца объявила о сокращении персонала (на 18 % в последнем случае). Возможно, попав на нервозную почву, слухи о мнимом банкротстве Lucid и вызвали подобную реакцию фондового рынка.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla Cybercab оказался самым экономичным электромобилем в США, опередив соперников почти на треть
Lucid представила концепт беспилотного такси для конкуренции с Tesla Cybercab и другие разработки
Стартап Lucid Motors представил электрический внедорожник, чтобы оправдать провальные продажи
Акции SK hynix в среду возглавили ралли на азиатском рынке, подорожав на 11 %
IPO китайского производителя памяти CXMT на сумму $8,5 млрд станет крупнейшим в истории национальной полупроводниковой отрасли
Первым устройством OpenAI станет умная колонка
Теги: lucid motors, lucid air, lucid gravity, электромобиль, банкротство
lucid motors, lucid air, lucid gravity, электромобиль, банкротство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Япония испытала прототип многоразовой ракеты — он подпрыгнул, повисел и аккуратно сел
Китайцы представили смартфон, которому больше не нужны приложения — всё делает ИИ-агент
Чудеса оптимизации: китайцы в 149 раз ускорили работу нейросетей без повышения производительности чипов
После 35 лет в игровой индустрии создатель Dead Space решил уйти на пенсию
Основатель DeepSeek стал богатейшим разработчиком ИИ-моделей в истории
Более 75 % всех игр с PS3 теперь доступны на ПК — эмулятор RPCS3 достиг важного рубежа 21 мин.
Epic Games победила: Google впустит сторонние магазины приложений в «Play Маркет» уже 22 июля 48 мин.
Microsoft закрыла 570 дыр в Windows 11 и разрешила бесконечно откладывать обновления 2 ч.
Флагманская ИИ-модель OpenAI GPT-5.6 Sol стала самовольно удалять файлы пользователей 2 ч.
РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS 2 ч.
РТК-ЦОД сертифицировал инфраструктуру «Облака КИИ» по международному стандарту безопасности платежных карт PCI DSS 2 ч.
ИИ-помощник программиста Grok Build без спроса скачивал весь код пользователей — Маск пообещал всё удалить 2 ч.
Жалуются, но всё равно покупают: скандальные DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced стали хитом продаж 4 ч.
С начала года число DDoS-атак на российские компании выросло на 45 % 4 ч.
DeepSeek готовится привлечь новые миллиарды — оценка стартапа вырастет до $71 млрд 4 ч.
ASML вновь повысила прогноз — спрос на оборудование для выпуска чипов продолжает бить рекорды 5 мин.
OpenAI отвергла обвинения Apple в краже секретов 46 мин.
Trouver выпустила в России вертикальный пылесос G70 Detect, который умеет убираться вплотную к стенам 49 мин.
IBM представила компактный сервер Power S1112 для периферийных развёртываний 58 мин.
GPU-сервер MSI G4201-HE выполнен на платформе Intel Xeon Emerald Rapids 2 ч.
Титан против складок: Samsung усилила складные дисплеи технологией Flex Titanium 2 ч.
Panther Lake теперь выпускают по-разному: Intel начала применять High-NA EUV для части процессоров 2 ч.
Акции Lucid рухнули на 40 % из-за слухов о банкротстве — опровержение не помогло 2 ч.
Акции SK hynix взлетели на 11 % и потянули вверх весь азиатский рынок чипов 4 ч.
CXMT проведёт крупнейшее IPO в истории китайской полупроводниковой отрасли — производитель памяти привлечёт $8,5 млрд 5 ч.