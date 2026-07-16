Стартап бывшего технического директора OpenAI Миры Мурати выпустил первую ИИ-модель

Стартап Thinking Machines Lab выпустил свою первую ИИ-модель Inkling, предназначенную для широкого использования. Новинка позиционируется как универсальная модель с открытыми весами, сочетающая производительность и эффективность при обработке запросов различных типов.

Inkling поддерживает работу с разными форматами данных, а также позволяет разработчикам загружать и адаптировать модель под собственные задачи. При этом открытыми являются только её веса, а обучающие данные и исходный код компания не раскрывает. По заявлению разработчика, модель демонстрирует конкурентоспособные результаты по ряду тестов среди систем с открытыми весами, хотя и не претендует на статус самой производительной модели среди открытых и закрытых аналогов.

Основанная в феврале прошлого года Мирой Мурати (Mira Murati) совместно с бывшими сотрудниками OpenAI, Thinking Machines входит в число новых ИИ-стартапов, разрабатывающих системы, способные конкурировать с OpenAI и Anthropic. Ещё до выпуска первого продукта компания привлекла $2 млрд при оценке в $12 млрд, после чего приступила к обсуждению проведения нового инвестиционного раунда. За это время часть сотрудников покинула стартап, перейдя в Meta✴ и OpenAI.

Как отмечает Bloomberg, выпуск Inkling может частично заполнить нишу на американском рынке открытых ИИ-моделей, где разработчики уступают китайским конкурентам. При этом Meta✴ постепенно смещает внимание в сторону закрытых моделей, а OpenAI, несмотря на выпуск двух открытых моделей в прошлом году, по-прежнему делает основной акцент на платных продуктах.

В настоящее время Thinking Machines не планирует монетизировать свою модель. Основным источником дохода компании останется инструмент Tinker, предназначенный для тонкой настройки ИИ-моделей и используемый, в частности, компанией Bridgewater Associates для повышения эффективности моделей в решении финансовых задач. По словам Мурати, Inkling также является частью стратегии по созданию «моделей взаимодействия» (interaction models), позволяющих сделать совместную работу человека и искусственного интеллекта более естественной.