Nvidia и Toyota объявили о расширении сотрудничества в сфере физического ИИ

Крупнейший автопроизводитель в мире — корпорация Toyota Motor, исторически уделяла особое внимание оптимизации производственных процессов, поэтому в условиях развития технологий ИИ не может оставаться в стороне от прогресса. Помощь автогиганту в эффективном применении ИИ должна оказать Nvidia — стороны объявили о расширении сотрудничества в этой сфере.

Прежде всего, Nvidia будет помогать Toyota расширять физическое применение ИИ на экспериментальном полигоне Woven City в префектуре Сидзуока, где автопроизводитель обкатывает свои передовые решения. Система управления дорожным движением на этом полигоне будет основана на компонентах и программном обеспечении Nvidia. Системы активной помощи водителю, применяемые в автомобилях Toyota, также будут построены с участием Nvidia. Кроме того, обширный парк роботов на автосборочных предприятиях корпорации также будет управляться с использованием разработок Nvidia, а также американского стартапа Ready Robotics. Сотрудничество Nvidia и Toyota продолжается с 2017 года. Системы автопилота уровня 2+, которые устанавливаются в машины японской марки, основаны на компонентах Nvidia.

Основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) на этой неделе находится в Японии, где общается с действующими и будущими партнёрами Nvidia. Корпорация Toyota будет использовать технологию «цифровых двойников» в виртуальной среде Nvidia Omniverse для оптимизации процесса сборки автомобилей. Робототехнические платформы Nvidia также будут использоваться Toyota в различных сферах деятельности. В прошлом году Toyota договорилась об использовании платформы Nvidia Drive AGX Orin в своих будущих транспортных средствах коммерческого назначения.