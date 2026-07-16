Отдел продаж Microsoft обучат принижать продукты OpenAI и Anthropic

На внутреннем совещании руководство Microsoft изложило план, согласно которому сотрудники отдела продаж компании теперь будут давать отрицательную оценку системам с искусственным интеллектом от сторонних разработчиков, в том числе продукции Anthropic, Google и OpenAI, узнало Bloomberg.

Совещание, заявленное как стратегическое на новый финансовый год, было в значительной степени посвящено демонстрации эффективности и экономичности собственных моделей Microsoft в сравнении с конкурентами. «Все остальные продают отдельные компоненты — мы продаём систему в комплексе. Вот эту историю нам всем нужно рассказывать в 2027 финансовом году», — заявил исполнительный вице-президент Microsoft Джей Парих (Jay Parikh). Курирующий направление Copilot исполнительный вице-президент Джейкоб Андреу (Jacob Andreou) показал презентацию, в которой Copilot напрямую сравнивается с чат-ботом Anthropic Claude. В части, касающейся производительности в офисных приложениях Microsoft, модель Anthropic оказалась «более медленной, менее точной и не имела надлежащей интеграции с системами безопасности».

Компании часто обучают отделы продаж критиковать продукцию конкурентов, но Microsoft сейчас нацелилась на компании, от которых долгое время зависела в плане моделей ИИ, лежащих в основе её собственных продуктов. Ранее стало известно, что она стала заменять модели OpenAI и Anthropic в Word и Excel на свои собственные, чтобы сократить расходы. Ранее Microsoft и OpenAI считались неразрывно связанными — у компаний было уникальное соглашение, согласно которому Microsoft обеспечивала OpenAI капиталом и вычислительными ресурсами, получая взамен эксклюзивный доступ к API и моделям партнёра. В апреле компании внесли поправки в соглашение, отказавшись от эксклюзивного характера сотрудничества.

Пересмотрев отношения с OpenAI, Microsoft начала развёртывать новую стратегию продаж. Последний год ей пришлось сражаться с не слишком оптимистическими прогнозами по акциям — инвесторы начали сомневаться в её масштабных инвестициях в ИИ. Рассказы о конкурентоспособности её собственных продуктов становятся попыткой стабилизировать ситуацию и укрепить уверенность в долгосрочном плане Microsoft в области ИИ.