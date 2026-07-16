«Только костыли, только мучение»: в России перестали работать Diablo IV, World of Warcraft и другие игры Blizzard

Хотя Blizzard Entertainment приостановила операции в России ещё весной 2022 года, игры американского издателя и разработчика до сих пор пользуются популярностью в стране. Правда, с доступом к ним последнее время возникли проблемы.

Обсуждения Steam и официальные форумы Blizzard за последнюю неделю наводнили жалобы российских пользователей Diablo IV, Overwatch, World of Warcraft на невозможность нормальной игры из-за проблем с подключением.

Проблемы начались в ночь с 8 на 9 июля и наблюдаются в самых разных регионах страны. Игроков не пускает в сервис Battle.net, выбрасывает при попытке присоединиться к сессии или прямо по ходу матча.

Столкнувшиеся с ограничениями пользователи уже адаптировались к ситуации: на форумах и в соцсетях распространяют способы возвращения доступа к играм Blizzard с помощью различных методов обхода блокировок.

Участник форума Blizzard со ссылкой на представителя техподдержки компании заявил, что доступ к серверам ограничил Роскомнадзор: «Поэтому, ребят, только костыли, только мучение и терпение».

Если информация подтвердится, то это будет уже не первый случай, когда Роскомнадзор ставит палки в колёса Blizzard. В 2018 году регулятор ненадолго заблокировал один из IP-адресов компании.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор не имеет ни планов, ни оснований для блокировки в России игр зарубежных компаний, получивших в стране штраф за отказ локализовать данные россиян (в их число входит и Blizzard).