LFP-батареи CATL оказались самыми долговечными среди аккумуляторов в электромобилях Tesla

Компания Tesla отличается высокой степенью вертикальной интеграции, и хотя какую-то часть тяговых батарей для своих электромобилей она закупает у сторонних поставщиков, существуют комплектации с тяговыми батареями собственного производства. Как показало независимое исследование, аккумуляторы типа LFP китайской CATL демонстрируют наилучшую способность сохранять остаточный заряд в процессе эксплуатации Model 3.

Опубликовавший соответствующую информацию ресурс Electrek опирается на данные исследования шведской компании Carla, которая специализируется на реализации электромобилей с пробегом, а потому при первичной их диагностике использует специальное ПО и оборудование для оценки состояния тяговой батареи. В выборку попали почти 10 000 электромобилей, которые компания протестировала в Швеции с 2022 по 2026 годы.

Исследование показало, что после 100 000 км тяговые батареи типа LFP производства CATL у электромобилей Tesla Model 3 сохраняют до 93,3 % первоначальной ёмкости в среднем, и это лучший результат среди транспортных средств этой марки. Машины Tesla с тяговыми батареями типа NMC производства южнокорейской LG Chem на таком пробеге в среднем сохраняют 91,5 % первоначальной ёмкости аккумуляторов. Компания Panasonic, у которой с Tesla очень давно имеется совместное предприятие по производству тяговых батарей, снабжает машины этой марки аккумуляторами типа NCA, у них при пробеге 100 000 км остаточная ёмкость колеблется от 88,2 до 89,8 %, в зависимости от паспортной ёмкости.

В целом, подобные результаты легко объясняются более высоким эксплуатационным ресурсом литий-железо-фосфатных тяговых батарей (LFP), которые и выбились в лидеры внутри «корпоративного зачёта» Tesla. Проблема заключается в том, что у них ниже плотность хранения заряда, и они при сопоставимой ёмкости оказываются тяжелее своих аналогов типа NMC и NCA, в которых никель и кобальт соседствуют либо с марганцем, либо с алюминием. Зато LFP-батареи менее пожароопасны и лучше переносят зарядку до 100 %, но NMC при этом медленнее теряют заряд при отрицательных температурах окружающей среды. Многое решает и цена, поскольку LFP-батареи являются самыми дешёвыми из устанавливаемых сейчас в массовые электромобили.

Если же рассматривать выборку по электромобилям прочих марок, попавшим в исследование Carla, то лидерами по остаточной ёмкости тяговых батарей являются модели южнокорейских марок Hyundai, Kia, а также электромобили Volvo/Polestar и даже BMW i3. В этом рейтинге Tesla Model 3 с LFP-батареей производства CATL оказывается лишь на восьмом месте. В целом, в двадцатке лидеров все модели электромобилей на пробеге 100 000 км показали остаточную ёмкость тягового аккумулятора свыше 90 %.

Исследование компании Geotab показывает, что у современных электромобилей за год активной эксплуатации происходит деградация примерно 1,8 % ёмкости тягового аккумулятора. Формально, это позволяет без особых ограничений эксплуатировать тяговые батареи по 20 лет и более. Tesla утверждает, что её тяговые батареи теряют не более 15 % после 320 000 км пробега, причём наиболее активная деградация наблюдается в начале сопоставимого периода эксплуатации.