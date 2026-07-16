Соцсеть «ВКонтакте» завершила переезд на адрес в российской доменной зоне. Теперь основной адрес, по которому отдаётся ресурс — vk.ru, передаёт РБК со ссылкой на заявление пресс-службы холдинга VK.

Сегодня платформа разослала пользователям сообщение с текстом: «Переходите на vk.ru. Здесь всё тот же "ВКонтакте", но быстрее и надёжнее, чем vk.com». Посетителям сайта рекомендовали переходить на адрес в российской доменной зоне. Старый адрес перестал быть основным, сообщили в администрации соцсети: «Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru».

Сегодня из российского раздела Google «Play Маркета» пропали приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджера «Макс» и почтового клиента Mail.ru. Перечисленные программные продукты доступны на альтернативных площадках, заявили в пресс-службе компании: в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и в ряде других альтернативных магазинов приложений для Google Android.

В начале июня Apple удалила из App Store приложение мессенджера «Макс», а впоследствии и несколько приложений семейства VK. Свои действия производитель iPhone объяснил стремлением соблюдать санкции.