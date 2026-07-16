Сегодня 16 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети «ВКонтакте» сменила прописку — основным ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«ВКонтакте» сменила прописку — основным адресом стал vk.ru

Соцсеть «ВКонтакте» завершила переезд на адрес в российской доменной зоне. Теперь основной адрес, по которому отдаётся ресурс — vk.ru, передаёт РБК со ссылкой на заявление пресс-службы холдинга VK.

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Источник изображения: ilgmyzin / unsplash.com

Сегодня платформа разослала пользователям сообщение с текстом: «Переходите на vk.ru. Здесь всё тот же "ВКонтакте", но быстрее и надёжнее, чем vk.com». Посетителям сайта рекомендовали переходить на адрес в российской доменной зоне. Старый адрес перестал быть основным, сообщили в администрации соцсети: «Далее мы будем поддерживать доступность сервисов только в доменной зоне .ru».

Сегодня из российского раздела Google «Play Маркета» пропали приложения соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджера «Макс» и почтового клиента Mail.ru. Перечисленные программные продукты доступны на альтернативных площадках, заявили в пресс-службе компании: в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и в ряде других альтернативных магазинов приложений для Google Android.

В начале июня Apple удалила из App Store приложение мессенджера «Макс», а впоследствии и несколько приложений семейства VK. Свои действия производитель iPhone объяснил стремлением соблюдать санкции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
VK внезапно объявила о продаже магазина приложений RuStore
ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max
Россияне пожаловались на сбои в работе мессенджера Max и соцсети «ВКонтакте»
Запрет соцсетей для подростков в Австралии провалился — оказалось достаточно соврать о возрасте
Все страны ЕС намерены запретить соцсети для самых маленьких
Еврокомиссия получит больше возможностей наказывать бигтехов за манипулирование пользователями
Теги: vk, домен, социальные сети
vk, домен, социальные сети
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«Только костыли, только мучение»: в России перестали работать Diablo IV, World of Warcraft и другие игры Blizzard
Новый трейлер подтвердил дату выхода Emberville — ролевого боевика, который выглядит как смесь Diablo и Stardew Valley
Бывший продюсер GTA V и RDR: только на консолях GTA VI выходит не потому, что Rockstar «плевать на ПК»
Спутниковая антенна Starlink V5 оказалась легче и компактнее модели предыдущего поколения
ASML готовится поднять цены на оборудование для выпуска чипов, чем сильно разозлила TSMC
Samsung Health пообещала не удалять данные пользователей, запретивших обучать на них ИИ 10 мин.
Microsoft запретила некоторым компьютерам Dell устанавливать последнее обновление Windows 11 26 мин.
«ВКонтакте» сменила прописку — основным адресом стал vk.ru 31 мин.
Android 17 сделает панель задач на устройствах с большими экранами удобнее 2 ч.
Линус Торвальдс посоветовал противникам ИИ «форкнуться» 2 ч.
Супергеройская комедия Dispatch выйдет на Xbox до конца июля 3 ч.
Google удалила приложения Max и VK из магазина «Play Маркет» 3 ч.
Спустя 12 лет безвозвратных утрат в The Sims 4 всё-таки появятся автоматические сохранения 4 ч.
ЕС готовит для Google новые многомиллионные штрафы — теперь из-за поиска и «Play Маркета» 5 ч.
ИИ-агент Google Gemini Spark ускорился в полтора раза и поднаторел в работе с документами 5 ч.
Взрыв ракеты Blue Origin сорвал планы AST SpaceMobile: запуск сервиса спутниковой связи перенесли на 2027 год 5 мин.
Nvidia переманила SEGA на Arm: игры японского издателя выйдут на RTX Spark, а первой станет Virtua Fighter Crossroads 11 мин.
Дисплеи Galaxy S26 Ultra начали «краснить», и в Samsung не знают почему 19 мин.
MSI представила четвёрку GeForce RTX 5060 на графических процессорах от RTX 5070 20 мин.
LFP-батареи CATL оказались самыми долговечными среди аккумуляторов в электромобилях Tesla 28 мин.
Submer построит на бывшем химическом заводе в Каталонии ИИ ЦОД за €1 млрд 29 мин.
Nvidia представила компактные компьютеры Jetson T3000 и T2000 на чипах Blackwell для роботов 33 мин.
NVIDIA представила модули Jetson T2000 и T3000 с GPU Blackwell для ИИ-задач на периферии 35 мин.
YADRO выпустила российский сервер H225 G4 на базе AMD EPYC Turin 43 мин.
Индия выделила $20 млрд на развития производства чипов и смартфонов в стране 2 ч.