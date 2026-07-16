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Вышли обзоры процессора Ryzen 7 7700X3D за $330 — лучше добавить до Ryzen 7 7800X3D

Сегодня стартуют официальные продажи нового восьмиядерного процессора Ryzen 7 7700X3D для платформы AMD AM5 стоимостью $329. Он представляет собой несколько урезанную версию модели Ryzen 7 7800X3D на той же архитектуре прошлого поколения Zen 4. По этому случаю профильная пресса подготовила сравнительные обзоры новинки. В целом журналисты сходятся во мнении, что новый чип в среднем на 5-7 % медленнее модели Ryzen 7 7800X3D. А при его стоимости, лучше выбрать старшую модель, которая всего на $20 дороже.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

Ryzen 7 7700X3D получил восемь ядер Zen 4 и поддержку 16 потоков. Базовая частота процессора составляет 4000 МГц (на 200 МГц ниже, чем у Ryzen 7 7800X3D), максимальная достигает 4550 МГц (на 500 МГц ниже, чем у Ryzen 7 7800X3D). Объём кеш-памяти равен 104 Мбайт, а теплопакет — 120 Вт.

По словам AMD, процессор ориентирован на геймеров, которые хотят перейти на платформу AM5 и получить преимущества технологии AMD 3D V-Cache без покупки более дорогих моделей семейства X3D. Компания отмечает, что новинка обеспечивает «флагманскую игровую производительность» в рамках своего ценового сегмента. При анонсе компания не сообщила производительность чипа. Впрочем, и не удивительно. Чип в среднем на 5 % медленнее модели Ryzen 7 7800X3D и всего на 2 % в среднем быстрее шестиядерного Ryzen 4 7600X3D — самого доступного процессора X3D для платформы AM5 в линейке процессоров AMD, стоимость которого составляет $299.

Согласно тестам TechPowerUp, совокупная производительность Ryzen 7 7700X3D в приложениях примерно на 5,7 % выше, чем у Ryzen 7600X. В сравнении с Ryzen 7 5800X3D для платформы AMD AM4 он на 13 % быстрее. В то же время новинка примерно на 4 % медленнее Ryzen 5 9600X, на 7 % медленнее модели Ryzen 7 7800X3D, на 7,3 % медленнее модели Ryzen 7 7700 и почти на 29 % медленнее Ryzen 7 9800X3D.

В играх ситуация не лучше, если сравнивать в рамках своей серии. Ryzen 7 7700X3D примерно на 2 % быстрее модели Ryzen 4 7600X3D и на 6 % медленнее Ryzen 7 7800X3D (данные Tom’s Hardware). В то же время он на 7,2, 5,5 и 3,3 % быстрее Ryzen 7 5800X3D в играх с разрешением FHD, 2K и 4K соответственно (данные TechPowerUp). Кроме того, он быстрее всех процессоров Intel и AMD без приставки X3D, включая значительно более дорогие Ryzen 9 7950X и Intel Core i9-14900K. По данным Tom’s Hardware, Ryzen 7 7700X3D примерно на 5 % быстрее Intel Core Ultra 270K Plus в играх, однако значительно отстаёт от него по многопоточной производительности.

Производительность в играх в 1080p, 1440p и 4K, включая тесты с трассировкой лучей. Источник изображений: TechPowerUp
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Для процессоров AMD Ryzen 7000X3D, включая модель 7700X3D, заявлена более низкая предельная рабочая температура в 89 °C вместо 95 °C, после которых чип начнёт сбрасывать частоты (тротлинг) как у других чипов на архитектуре Zen 4 без поддержки X3D. Кеш-память 3D V-Cache расположена поверх ядер и не может выдерживать такой сильный нагрев, поэтому AMD ограничивает температуру для её защиты. На практике Ryzen 7 7700X3D сниженная до 4550 МГц максимальная частота и умеренное энергопотребление позволяют чипу работать при значительно более низких температурах. По данным TechPowerUp, в тестах Blender процессор разогрелся только до 69 °C, а в играх и вовсе лишь 55 °C.

Температура в приложениях (слева) и в играх (справа)

Температура в приложениях (слева) и в играх (справа)

По данным всё того же TechPoweUp среднее энергопотребление чипа в приложениях (50 тестов) составило 48 Вт с пиками чуть ниже 80 Вт, а в играх — около 50 Вт (по итогу 14 тестов).

Энергопотребление в приложениях

Энергопотребление в приложениях

Энергопотребление в играх

Энергопотребление в играх

В выводах TechPowerUp пишет, что при цене $330 модель Ryzen 7700X3D всего на $20 дешевле, чем Ryzen 7800X3D, который быстрее во всём, имеет больший запас по тактовой частоте и лучше сохраняет свою стоимость при перепродаже. Эта экономия в примерно 6 % даже близко не компенсирует потерю производительности, и, в отличие от того же Ryzen 7 7700X модель 7700X3D нельзя разогнать, чтобы сократить разрыв. Процессор был бы интереснее при цене ниже $300. В таком случае Ryzen 7 7700X3D станет действительно привлекательным бюджетным игровым процессором с лучшей в своем классе энергоэффективностью. Сейчас же — лучше просто доплатить $20 за Ryzen 7 7800X3D.

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