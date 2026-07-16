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Первый патч для Assassin’s Creed Black Flag Resynced починил заставочные ролики на ПК, а на горизонте «Новая игра +»

Издательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec сообщили о выходе первого пострелизного патча для пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейка культовой Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

Обновление 1.0.4 принесло с собой улучшения производительности и повышение стабильности игры, исправление многочисленных проблем с сохранением/загрузкой и быстрым перемещением.

Кроме того, разработчики починили заставочные ролики, которые в ПК-версии Assassin’s Creed Black Flag Resynced с пользовательскими настройками графики воспроизводились лишь при 30 кадрах/с.

Размер патча на разных платформах составил от 2,4 Гбайт (PS5) до 15,3 Гбайт (Xbox)

Размер патча на разных платформах составил от 2,4 Гбайт (PS5) до 15,3 Гбайт (Xbox)

Также Ubisoft устранила проблемы с освещением в помещениях и пещерах, запретила игрокам совершать двойной прыжок при «продвинутом» режиме паркура и перекрыла непреднамеренный доступ к закрытым по умолчанию локациям.

Наконец, в патче исправили ряд геймплейных и графических багов (в том числе в конкретных квестах). Полный список изменений доступен для ознакомления на официальном сайте Ubisoft.

Глава разработки Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ричард Найт (Richard Knight) в интервью блогеру JorRaptor сообщил, что команда трудится над добавлением в ремейк горячо ожидаемого режима «Новая игра +».

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра была тепло принята критиками и продалась в количестве 2 млн копий на следующий день после премьеры.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft quebec, ubisoft, приключенческий экшен
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