Первый патч для Assassin’s Creed Black Flag Resynced починил заставочные ролики на ПК, а на горизонте «Новая игра +»

Издательство Ubisoft и разработчики из Ubisoft Quebec сообщили о выходе первого пострелизного патча для пиратского боевика с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced — ремейка культовой Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Обновление 1.0.4 принесло с собой улучшения производительности и повышение стабильности игры, исправление многочисленных проблем с сохранением/загрузкой и быстрым перемещением.

Кроме того, разработчики починили заставочные ролики, которые в ПК-версии Assassin’s Creed Black Flag Resynced с пользовательскими настройками графики воспроизводились лишь при 30 кадрах/с.

Также Ubisoft устранила проблемы с освещением в помещениях и пещерах, запретила игрокам совершать двойной прыжок при «продвинутом» режиме паркура и перекрыла непреднамеренный доступ к закрытым по умолчанию локациям.

Наконец, в патче исправили ряд геймплейных и графических багов (в том числе в конкретных квестах). Полный список изменений доступен для ознакомления на официальном сайте Ubisoft.

Глава разработки Assassin’s Creed Black Flag Resynced Ричард Найт (Richard Knight) в интервью блогеру JorRaptor сообщил, что команда трудится над добавлением в ремейк горячо ожидаемого режима «Новая игра +».

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра была тепло принята критиками и продалась в количестве 2 млн копий на следующий день после премьеры.