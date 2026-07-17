Только ярость: кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine напомнил игрокам о боли утраты дисков

Издатель Sony Interactive Entertainment и разработчики из Insomniac Games (дилогия Marvel’s Spider-Man) решили подогреть ажиотаж вокруг предстоящего супергеройского боевика Marvel’s Wolverine выпуском кинематографического трейлера.

Напомним, по сюжету в поисках ответов на вопросы своего тёмного прошлого Росомаха отправляется на опасные экскурсии островного города-государства Мадрипур, морозной глуши Канады и узких улочек Токио.

Полутораминутный кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine под названием Ain’t No Hero («Не герой») демонстрирует, как Росомаха расправляется с врагами, рефлексируя о своём прошлом и поглощающей его личность ярости.

Помимо рядовых противников, в ролике можно заметить заклятого врага Росомахи — Саблезубого — и Леди Смертельный Удар, до этого в демонстрациях Marvel’s Wolverine не появлявшуюся.

Судя по комментариям, фанаты до сих пор не простили Sony, что с января 2028 года она прекратит производство дисков для новых игр PlayStation. 99 % самых популярных откликов под роликом — насчёт физических носителей.

Обещают захватывающие дух заскриптованные сцены, небывалый уровень детализации, механику ярости (накапливается с каждым ударом, парированием, убийством) и «мясистую» систему повреждений главного героя.

Marvel’s Wolverine поступит в продажу 15 сентября 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5 по цене от $70. В соответствии с новой стратегией Sony в отношении главных эксклюзивов PlayStation на PC игра не выйдет.