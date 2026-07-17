Сегодня 17 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Автомобили становятся новыми «пожирателя...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Автомобили становятся новыми «пожирателями» памяти — в них уже встречается до 100 Гбайт DRAM и до 1,5 Тбайт SSD

Пандемия ударила по автомобильному производству неожиданным образом, когда поставщикам транспортных средств перестало хватать простейших полупроводниковых чипов. Сейчас все мощности полупроводниковой отрасли работают на сферу ИИ, интересы рынков ПК и смартфонов обслуживаются в последнюю очередь, а тем же автомобилям в современных условиях требуется довольно много памяти.

Источник изображения: BYD

Источник изображения: BYD

По данным TechNews, оборудование автопилота Tesla четвёртого поколения подразумевало использование 32 Гбайт памяти GDDR6/LPDDR, но выходящая в этом году версия 4+ уже удваивает этот объём до 64 Гбайт. Популярная среди автопроизводителей платформа Nvidia Orin также использует 32 или 64 Гбайт оперативной памяти. Казалось бы, это не так много, но только лишь DRAM потребности бортовой электроники автомобилей не ограничиваются.

Если в начальных конфигурациях бортовые системы машины, включая развлекательную и отвечающие за помощь водителю в управлении, требуют до 40 Гбайт оперативной памяти, то в старших конфигурациях её объём может превышать 100 Гбайт. В случае с твердотельной памятью NAND, используемой для долговременного хранения информации, разбег требований ещё больше. Обновления ПО, которые поступают «по воздуху», для своего временного хранения требуют до 10 Гбайт дискового пространства в минимальном случае, а с учётом резерва можно говорить о всех 50 Гбайт.

Для хранения большого количества изображений, используемых в работе систем автопилота, требуется от 100 до 300 Гбайт памяти. Попутно прогрессируют и мультимедийные системы автомобилей, некоторые из них берут на вооружение ИИ-ассистентов, что также поднимает требования к доступному дисковому пространству. Твердотельный накопитель современного автомобиля в этом случае должен обладать объёмом от 500 Гбайт до 1,5 Тбайт, и в будущем требования будут расти практически ежегодно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Tesla готовит новую версию бортового компьютера для автопилота — с удвоенным объёмом памяти
Samsung Display оснастит флагманские Mercedes-Maybach огромными OLED-дисплеями
Генеративный ИИ от Google прописался в автомобилях Mercedes-Benz
ИИ не лишил новичков работы, но изменил правила входа в профессию
Работники автосборочного предприятия Hyundai вышли на первую в истории забастовку против роботов
Toyota, BMW и Bosch протестируют автомобили топливом из органических отходов
Теги: автомобили, память, производство микросхем, dram, nand
автомобили, память, производство микросхем, dram, nand
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Tesla наконец-то выпустила велосипед — маленький, дорогой, без мотора и педалей
«Вот это город, достойный бога»: художник впечатлил фанатов The Elder Scrolls III: Morrowind воссозданием Вивека в реалистичном масштабе
На Apple подали в суд из-за уязвимости в функции Hide My Email, позволяющей раскрыть реальный адрес пользователя
GPT-5.6 Sol за час доказала математическую гипотезу, над которой учёные бились более 50 лет
«Только костыли, только мучение»: в России перестали работать Diablo IV, World of Warcraft и другие игры Blizzard
Electronic Arts призвала разработчиков задуматься о внедрении рекламы в игры, потому что это «огромная возможность» 31 мин.
Кооперативное приключение в мире скандинавского фольклора Hela: of Mice & Magic приглянулось миллиону игроков — новый трейлер и сроки выхода 2 ч.
«Антиплагиат» нашёл следы ИИ в каждой третьей студенческой работе 2 ч.
Си Цзиньпин призвал открыть ИИ для всех и сделать его безопасным 3 ч.
Исследователь «отравила» открытую ИИ-модель всего за $100 3 ч.
Китайская Moonshot AI выпустила крупнейшую в мире открытую ИИ-модель Kimi K3 — у неё 2,8 трлн параметров 5 ч.
Только ярость: кинематографический трейлер Marvel’s Wolverine напомнил игрокам о боли утраты дисков 5 ч.
Платформа X начнёт исключать из программы монетизации аккаунты, копирующие чужие публикации 9 ч.
Netflix сообщила о применении генеративного ИИ почти в 300 проектах 9 ч.
IBM потеряла $68 млрд капитализации после анонса предварительных результатов II квартала — клиенты кинулись скупать память и накопители вместо мейнфреймов 13 ч.
Автомобили становятся новыми «пожирателями» памяти — до 100 Гбайт DRAM и до 1,5 Тбайт SSD 9 мин.
Учёные обнаружили планету, где могут быть все условия для жизни, как на Земле 24 мин.
Япония получит 140-МВт ЦОД с NVIDIA Vera Rubin NVL72 для разработки физического ИИ 52 мин.
Для электроснабжения xAI Илон Маск купил за $1 млрд энергокомпании APR Energy, владеющую парком мобильных газовых и дизель-генераторов 2 ч.
В Китае представлен ИИ-ускоритель DF1000 с памятью 3D DRAM 2 ч.
Samsung не спешит внедрять сканеры High-NA для выпуска чипов — потому что это дорого 2 ч.
Lenovo выпустила первый в мире ноутбук с OLED-экраном, изготовленным методом струйной печати 2 ч.
ИИ не лишил новичков работы, но изменил правила входа в профессию 2 ч.
Индия оштрафовала HP Inc. на $14,4 млн за картельный сговор в сфере расходных материалов для принтеров 2 ч.
Новая статья: Обзор смартфона iQOO Z11: станция студенческая 3 ч.