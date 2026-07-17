Гонка за статус самой дорогой компании мира обострилась: Apple догоняет Nvidia и приближается к $5 трлн

Apple практически сравнялась с Nvidia по рыночной капитализации, приблизившись к статусу самой дорогой компании мира. Изменение расстановки сил, как следует из сообщения Reuters, произошло на фоне пересмотра инвесторами перспектив развития искусственного интеллекта и оценки будущих источников роста крупнейших технологических компаний.

По итогам предварительных торгов стоимость Apple достигла около $4,90 трлн после незначительного роста акций, тогда как капитализация Nvidia оказалась примерно на том же уровне вслед за снижением котировок на 2,4 %. Руководитель инвестиционного направления BRI Wealth Management Тони Медоуз (Toni Meadows) отметил, что ранее Apple считалась отстающей в сфере ИИ из-за относительно небольших затрат на разработку собственных моделей, однако теперь настроения инвесторов изменились. По его словам, рынок рассчитывает на способность компании эффективнее монетизировать искусственный интеллект благодаря экосистеме, сервисам и обновлению устройств.

Дополнительным фактором стало продолжающееся развитие ИИ-продуктов Apple. В прошлом месяце компания представила существенно переработанную версию Siri, выпуск которой ранее был отложен. По мнению ряда аналитиков, большое количество персональных данных, хранящихся на iPhone, способно сделать ответы голосового помощника более точными и полезными, хотя использование персональной информации ограничивается политикой конфиденциальности компании.

Reuters отмечает, что изменение расстановки сил не означает долгосрочного ослабления позиций Nvidia, так как компания остаётся одной из главных получателей инвестиций в ИИ-инфраструктуру, а её графические процессоры продолжают широко использоваться для работы генеративных моделей искусственного интеллекта. При изменении настроений инвесторов Nvidia может вновь вернуть себе первое место по капитализации.

Одновременно интерес рынка распространяется и на других представителей полупроводниковой отрасли. В частности, Micron в мае превысила капитализацию в $1 трлн благодаря росту спроса на память для инфраструктуры искусственного интеллекта, а SK hynix, недавно разместившая акции на Nasdaq, также привлекла внимание инвесторов. При этом июльское снижение индекса Philadelphia SE Semiconductor почти на 19 % от исторического максимума показало, что участники рынка продолжают оценивать устойчивость роста, связанного с искусственным интеллектом.