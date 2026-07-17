Современной памяти не хватает: новые ПК всё чаще получают старые процессоры Intel и AMD

Даже сами производители процессоров признают, что вынуждены поддерживать выпуск устаревающих моделей в условиях концентрации спроса на серверном направлении. Потребительским ПК банально не хватает микросхем памяти современных стандартов, а потому в ход идут совместимые со старой памятью центральные процессоры. Их доля в составе новых ПК в этом году продолжает расти, как отмечают аналитики.

Своими наблюдениями с Seeking Alpha поделились эксперты Susquehanna — по их данным, во втором квартале доля современных CPU марки Intel с поддержкой ИИ-функций последовательно не изменилась. Семейство Arrow Lake, например, было представлено в 10 % новых ноутбуков, поступивших на рынок за указанный период. Семейство Lunar Lake последовательно увеличило своё присутствие с 8 до 9 %. При этом более старые семейства процессоров Intel укрепили свои позиции в ассортименте первичного рынка ноутбуков. Так, Tiger Lake прибавило 2 п.п. по сравнению с первым кварталом текущего года, а Ice Lake нарастило присутствие на 1 процентный пункт.

В целом, доля выпускаемых по технологии Intel 7 процессоров на первичном рынке ноутбуков во втором квартале сократилась с 54 до 48 %, что может говорить о концентрации компании на производстве серверных процессоров с использованием достаточно современных литографических норм. Зрелые техпроцессы на конвейере Intel в этой ситуации уступают место более современным. Кроме того, серверные процессоры Xeon семейств Sapphire Rapids и Emerald Rapids тоже выпускаются с использованием техпроцесса Intel 7, поэтому компания могла перераспределить доступные мощности в их пользу.

Аналогичная тенденция наблюдается и с продукцией AMD, с той лишь разницей, что эта компания не выпускает процессоры самостоятельно, а поручает это делать TSMC и GlobalFoundries. В любом случае, процессоры прежних поколений в новых ПК стали встречаться чаще и в случае с продукцией AMD. Пока объёмы выпуска ПК в текущем году оказываются выше ожидаемого уровня, но представители Susquehanna убеждены, что второе полугодие продемонстрирует более выраженную отрицательную динамику, и в целом по итогам года поставки новых ПК просядут на 10 %.