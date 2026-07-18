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Apple подняла цены iPhone, но пока только в Японии

В японском разделе интернет-магазина Apple повысились цены на смартфоны — это затронуло модели iPhone 16, iPhone 17e, iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Цены выросли на величину до 11 %.

В июне Apple объявила о повышении цен на значительную часть продукции — в основном подорожали компьютеры Mac и планшеты iPad. Компания объяснила инициативу дефицитом чипов памяти и сопутствующим их подорожанием. На iPhone производитель цен не повышал, и подорожание смартфонов в Японии, предположительно связано с другой причиной — за последний год иена снизилась к доллару.

Источник изображения: macrumors.com

Источник изображения: macrumors.com

Сильнее всего в Японии подорожал тонкий iPhone Air — на 11,3 %; меньше всего в цене прибавил бюджетный iPhone 17e — 8 %. В других странах ценники на iPhone не изменились, обратил внимание ресурс MacRumors. Зато как в Японии, так и на других рынках компания повысила цены на подписки iCloud+ и Apple Music.

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Теги: apple, iphone, япония
apple, iphone, япония
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