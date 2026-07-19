Восемь из десяти сотрудников контрактного подразделения Samsung по выпуску чипов готовы сменить место работы

Майская забастовка и сопутствующие переговоры с одним из профсоюзов привели к тому, что занятые в производстве памяти сотрудники Samsung Electronics уже в ближайшие месяцы начнут получать крупные годовые премии, которые в сто раз превысят величину поощрений в других подразделениях компании. Такой перекос вызвал справедливое недовольство работников Samsung, и на контрактном направлении восемь из десяти человек уже готовы сменить место работы.

Как сообщает Business Korea, данный показатель более чем в два раза превышает количество желающий уйти из подразделения Samsung Electronics, занятого в производстве памяти. Такой разрыв красноречиво говорит о недовольстве сотрудников контрактного подразделения Samsung уровнем оплаты труда. Опрос сотрудников компании в период с 17 по 30 июня проводили представители одной из профсоюзных организаций, как поясняет источник, в нём приняли участие 8297 работников Samsung Electronics. По его итогам стало понятно, что 81,5 % сотрудников подразделения Samsung Foundry, которое отвечает за контрактное производство чипов собираются в течение ближайших двух лет подыскать себе новое место работы. При этом 62 % опрошенных подчеркнули, что их решимость сделать это очень высока, и только 19 % ограничились характеристикой, как просто «высокой».

В структуре подразделения DS, которое занимается полупроводниковой продукцией, это самый высокий показатель, поскольку средний уровень желающих найти себе новую работу достигает 49,5 %. Разработчики логических компонентов в 75,4 % случае хотят покинуть Samsung в ближайшие два года, среди разработчиков чипов в целом таковых нашлось 60,6 %. И только 32,7 % сотрудников Samsung, занятых в производстве памяти, продемонстрировали подобную готовность. В среднем, последние по новым условиям смогут получить годовую премию в размере более $400 000, хотя значительная её часть будет выдана в форме акций компании, которые нельзя будет сразу продать в полном объёме. В любом случае, в сфере разработки чипов и контрактного производства премии окажутся в три раза меньше. В сфере производства смартфонов и бытовой техники годовые выплаты окажутся в 100 раз меньше, чем у сотрудников подразделения по производству памяти.

Представители профсоюза подняли вопрос о наличии таких перекосов на очередной встрече с руководством Samsung Electronics. Результаты социологического опроса сотрудников будут использоваться в качестве аргумента в дальнейших переговорах на тему выравнивания условий оплаты труда. Компании в нынешнем состоянии, по словам руководства профсоюза, грозит серьёзный отток кадров.