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Американским чиновникам вновь разрешили устанавливать TikTok на служебных устройствах

В 2022 году, на волне борьбы американских властей с предполагаемыми угрозами для национальной безопасности со стороны китайской социальной сети TikTok, сотрудникам правительственных организаций США было запрещено устанавливать одноимённое приложение на служебные устройства. Недавно этот запрет был снят, что мотивировалось устранением соответствующих угроз.

Источник изображения: Unsplash, Collabstr

Источник изображения: Unsplash, Collabstr

В своём недавнем заявлении Министерство юстиции США сообщило, что текущая версия приложения TikTok не представляет угрозы для информационной безопасности, а потому целесообразность сохранения запрета отсутствует. Ранее считалось, что китайские спецслужбы могут с помощью приложения TikTok тайно собирать информацию об американских государственных служащих и гражданах страны в целом. В 2024 году был принят закон, запрещающий деятельность TikTok в США, и единственным способом избежать этого запрета была сделка по продаже американских активов группе доверенных инвесторов. Она была заключена в январе текущего года, по её итогам китайская ByteDance сохранила за собой 20 % американского совместного предприятия, но утратила какое-либо влияние на операционную деятельность социальной сети в США. Одним из крупных акционеров СП стала компания Oracle, именно ей было поручено создать доверенную облачную инфраструктуру для хранения личных данных американских пользователей TikTok. Последние при этом сохранили доступ к международному контенту внутри социальной сети, но обучать её алгоритмы на данных американских пользователей стало возможно только в пределах оговорённой выше инфраструктуры.

Министерство юстиции США заключило, что обособленный сегмент TikTok в США функционирует независимо от ByteDance, большинство акций СП принадлежит американским инвесторам, а рекомендательный алгоритм приложения соответствует всем требованиям в сфере информационной безопасности. Поскольку все условия, которые привели к первоначальному запрету на использование TikTok американскими чиновниками в служебных целях, были устранены, оснований сохранять подобные ограничения больше нет. Однако, отдельные американские ведомства могут запрещать использование TikTok своими сотрудниками своими внутренними распоряжениями, если сочтут это необходимым. Это может быть сделано банально для обеспечения более высокой производительности труда, чтобы сотрудники не отвлекались на TikTok в рабочее время.

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Теги: tiktok, bytedance, социальные сети, запрет, сша
tiktok, bytedance, социальные сети, запрет, сша
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