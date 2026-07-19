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Видеокарты Nvidia умеют показывать температуру каждого чипа памяти по отдельности — энтузиасты нашли доступ

История со скрытыми температурными датчиками в видеокартах Nvidia получила продолжение. После того как энтузиасты вернули возможность считывать температуру Hotspot у GPU поколения Blackwell, бразильская команда Paulo Gomes Team обнаружила ещё одну скрытую функцию. Оказалось, что графические процессоры Nvidia способны передавать температуру каждого отдельного чипа памяти GDDR6 и GDDR6X, а не только максимальное значение, которое отображают современные утилиты мониторинга.

Источник изображениz: Videocardz.com

Источник изображения: Videocardz.com

До сих пор считалось, что показатель температуры памяти, который выводят GPU-Z, HWInfo и другие программы, характеризует всю подсистему памяти целиком. Однако исследование энтузиастов показало, что это не средняя температура и не температура одного конкретного датчика. На самом деле драйвер получает данные сразу от всех микросхем памяти, но пользователю показывает лишь максимальное значение среди них.

Энтузиастам удалось получить доступ к показаниям каждого канала памяти через механизм MMIO (Memory-Mapped I/O). Затем они сопоставили каналы с физическим расположением микросхем вокруг графического процессора и получили возможность отслеживать температуру каждого чипа отдельно. Кроме того, метод позволяет определить, какие каналы памяти отключены или отсутствуют в конкретной конфигурации видеокарты.

Проверка на GeForce RTX 3080 с памятью GDDR6X показала, что разброс температур между отдельными микросхемами может быть довольно заметным. В одном из тестов самый горячий чип прогрелся до 86 °C, тогда как остальные оставались существенно холоднее. Именно это максимальное значение и отображалось в привычных программах мониторинга.

Источник изображения: Videocardz.com

Источник изображения: Videocardz.com

По словам авторов исследования, возможность отслеживать температуру каждой микросхемы значительно упростит диагностику неисправностей. Например, она позволит обнаружить плохой контакт термопрокладки с отдельным чипом памяти или выявить микросхему, перегревающуюся сильнее остальных. Это особенно полезно при ремонте видеокарт, замене термоинтерфейсов или поиске причин нестабильной работы памяти.

Пока новый метод реализован для мобильных графических процессоров Nvidia с памятью GDDR6, а также для настольных видеокарт GeForce RTX 30 и RTX 40 с памятью GDDR6X. Поддержка настольных моделей с обычной GDDR6 пока отсутствует. Разработанная Paulo Gomes Team утилита также ещё не опубликована. Команда не сообщила, планирует ли выпускать её в открытый доступ или передаст полученные наработки авторам популярных программ мониторинга. Однако сама возможность считывания этих данных свидетельствует, что видеокарты Nvidia содержат значительно больше диагностической информации, чем доступно пользователям через стандартные программные интерфейсы.

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Теги: видеокарты, geforce, видеопамять, nvidia
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