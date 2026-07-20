Прежде чем похоронить семейство Mac Pro, компания Apple рассматривала возможность оснащения этих ПК процессорами Intel

В конце марта текущего года Apple объявила о снятии с производства Mac Pro — мощного настольного ПК, который в последние годы оснащался процессорами разработки Intel, но в свете перехода компании на собственную компонентную базу более не вписывался в стратегические планы производителя. Как выясняется, Apple всё же надеялась создать подходящие для Mac Pro собственные процессоры, а в качестве резервного плана рассматривала использование чипов Intel.

По крайней мере, такую версию традиционно изложил в своём воскресном дайджесте на страницах сайта Bloomberg осведомлённый о планах Apple Марк Гурман (Mark Gruman). По его словам, изначально компания не собиралась снимать с производства семейство Mac Pro, и даже разрабатывала две новые перспективные модели J170 и J190, последняя из которых должна была получить процессор M3 Ultra, который был замечен в начале 2023 года в составе Mac Studio. Система J170 при этом должна была оснащаться неким процессором Intel.

В целом, как поясняет Гурман, Apple планировала разработать как минимум два флагманских процессора для систем уровня Mac Pro: M2 Extreme и M3 Extreme, но реализации этих планов помешали высокая стоимость чипов и озабоченность компании ограниченностью рынка сбыта таких систем. Теперь самой производительной настольной системой в линейке Apple остаётся Mac Studio, которой и достаются самые мощные процессоры собственной разработки, но они явно уступают в быстродействии гипотетическим чипам с суффиксом Extreme в наименовании.