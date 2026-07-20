Компании начали проверять кандидатов на дипфейки — хакеры с ИИ всё чаще подсовывают «синтетических сотрудников»

По мере распространения технологий генеративного искусственного интеллекта растут не только внешние угрозы в сфере кибербезопасности, но и внутренние. Компании, которые исторически полагались на традиционные методы защиты от кибератак изнутри, теперь вынуждены сталкиваться с новыми вызовами, которые возникли благодаря распространению технологий ИИ.

Как поясняет Financial Times, раскрытая в прошлом году деятельность северокорейской группировки хакеров показала, насколько изобретательными могут быть организаторы кибератак на инфраструктуру американских компаний. Прежде всего, злоумышленникам удалось внедриться в более чем 100 компаний на территории США под видом более чем 80 американских граждан, чьи персональные данные были похищены. Активность хакеров позволила им выручить более $5 млн. По итогам расследования были арестованы 8 граждан США, которые содействовали северокорейским хакерам, размещая в жилых помещениях на американской территории «фермы ноутбуков», которые позволяли работодателям считать, что на них работают в удалённом режиме настоящие американцы. При этом установленные на этих американских «фермах» ноутбуки фактически удалённо управлялись из-за границ страны.

По статистике оператора связи Verizon, из 22 000 инцидентов в сфере кибербезопасности в мире в текущем году примерно 12 % имели отношение к атакам на инфраструктуру компаний изнутри. Злонамеренные действия от атакующих, находящихся внутри компании, исторически причиняли самый серьёзный ущерб, поскольку хакер в этом случае обычно хорошо знаком со слабыми местами в защите и понимает, какие элементы проще и выгоднее атаковать. Кроме того, системы генеративного ИИ сейчас позволяют создавать «синтетических инсайдеров», которые выдают себя за реальных сотрудников компании, в случае необходимости похищая их внешность и голос с помощью цифровых технологий. Компании в таких условиях усилили отбор потенциальных соискателей на замещение вакансий, и к процессу подключаются специалисты по безопасности, которые ранее не всегда привлекались кадровыми подразделениями.

Эксперты поясняют, что бороться с дипфейками на этапе удалённых собеседований можно довольно простыми методами. Достаточно попросить соискателя помахать рукой или повернуть голову в сторону, чтобы с высокой вероятностью выявить подлог. Подозрительная активность работающих на удалёнке сотрудников тоже должна мониториться специализированным ПО. В 62 % случаев, согласно статистике Fortinet, инциденты в сфере информационной безопасности в прошлом году имели место в результате человеческой ошибки или утечки учётных данных. Самые серьёзные инциденты в этой сфере могут обходиться бизнесу в сумму от $1 млн до $10 млн.

Представители Google подчёркивают, что так называемое «теневое использование ИИ» сотрудниками тоже представляет угрозу для защиты информации компаний. Если какая-то чувствительная информация загружается сотрудником в чат-бот, она потом легко может стать достоянием злоумышленников. Угроза обретает особую актуальность с учётом распространения ИИ-агентов, которые могут выступать в роли виртуальных сотрудников. Их, в свою очередь, можно вовлечь в неправомерную деятельность, отмечает Financial Times. На корпоративном рынке появляется всё больше ПО, призванного следить за сохранностью конфиденциальных данных в условиях повального внедрения ИИ. Становится сложно обеспечить надёжность функционирования инфраструктуры и при этом не отпугнуть сотрудников излишним недоверием к ним со стороны работодателя. Важно чётко выделять индикаторы риска, но при этом не тормозить бизнес-процессы всеобщим недоверием и тотальной слежкой.