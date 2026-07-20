Сегодня 20 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Компании начали проверять кандидатов на ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Компании начали проверять кандидатов на дипфейки — хакеры с ИИ всё чаще подсовывают «синтетических сотрудников»

По мере распространения технологий генеративного искусственного интеллекта растут не только внешние угрозы в сфере кибербезопасности, но и внутренние. Компании, которые исторически полагались на традиционные методы защиты от кибератак изнутри, теперь вынуждены сталкиваться с новыми вызовами, которые возникли благодаря распространению технологий ИИ.

Источник изображения: Unsplash, Azamat E

Источник изображения: Unsplash, Azamat E

Как поясняет Financial Times, раскрытая в прошлом году деятельность северокорейской группировки хакеров показала, насколько изобретательными могут быть организаторы кибератак на инфраструктуру американских компаний. Прежде всего, злоумышленникам удалось внедриться в более чем 100 компаний на территории США под видом более чем 80 американских граждан, чьи персональные данные были похищены. Активность хакеров позволила им выручить более $5 млн. По итогам расследования были арестованы 8 граждан США, которые содействовали северокорейским хакерам, размещая в жилых помещениях на американской территории «фермы ноутбуков», которые позволяли работодателям считать, что на них работают в удалённом режиме настоящие американцы. При этом установленные на этих американских «фермах» ноутбуки фактически удалённо управлялись из-за границ страны.

По статистике оператора связи Verizon, из 22 000 инцидентов в сфере кибербезопасности в мире в текущем году примерно 12 % имели отношение к атакам на инфраструктуру компаний изнутри. Злонамеренные действия от атакующих, находящихся внутри компании, исторически причиняли самый серьёзный ущерб, поскольку хакер в этом случае обычно хорошо знаком со слабыми местами в защите и понимает, какие элементы проще и выгоднее атаковать. Кроме того, системы генеративного ИИ сейчас позволяют создавать «синтетических инсайдеров», которые выдают себя за реальных сотрудников компании, в случае необходимости похищая их внешность и голос с помощью цифровых технологий. Компании в таких условиях усилили отбор потенциальных соискателей на замещение вакансий, и к процессу подключаются специалисты по безопасности, которые ранее не всегда привлекались кадровыми подразделениями.

Эксперты поясняют, что бороться с дипфейками на этапе удалённых собеседований можно довольно простыми методами. Достаточно попросить соискателя помахать рукой или повернуть голову в сторону, чтобы с высокой вероятностью выявить подлог. Подозрительная активность работающих на удалёнке сотрудников тоже должна мониториться специализированным ПО. В 62 % случаев, согласно статистике Fortinet, инциденты в сфере информационной безопасности в прошлом году имели место в результате человеческой ошибки или утечки учётных данных. Самые серьёзные инциденты в этой сфере могут обходиться бизнесу в сумму от $1 млн до $10 млн.

Представители Google подчёркивают, что так называемое «теневое использование ИИ» сотрудниками тоже представляет угрозу для защиты информации компаний. Если какая-то чувствительная информация загружается сотрудником в чат-бот, она потом легко может стать достоянием злоумышленников. Угроза обретает особую актуальность с учётом распространения ИИ-агентов, которые могут выступать в роли виртуальных сотрудников. Их, в свою очередь, можно вовлечь в неправомерную деятельность, отмечает Financial Times. На корпоративном рынке появляется всё больше ПО, призванного следить за сохранностью конфиденциальных данных в условиях повального внедрения ИИ. Становится сложно обеспечить надёжность функционирования инфраструктуры и при этом не отпугнуть сотрудников излишним недоверием к ним со стороны работодателя. Важно чётко выделять индикаторы риска, но при этом не тормозить бизнес-процессы всеобщим недоверием и тотальной слежкой.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Северокорейские хакеры причастны к двум третям хищений криптовалюты в первом полугодии 2026 года
Иранские хакеры превратили ChatGPT и Gemini в оружие для кибервойны
Microsoft заявила, что хакеры теперь используют ИИ на всех этапах кибератак
OpenAI признала, что GPT-5.6 иногда удаляет файлы пользователей, но это «честная ошибка»
Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA
Американским чиновникам вновь разрешили устанавливать TikTok на служебных устройствах
Теги: ии, ии-бот, ии-агент, кибербезопасность, хакерская атака
ии, ии-бот, ии-агент, кибербезопасность, хакерская атака
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Electronic Arts пятый раз подряд угадала победителя Чемпионата мира по футболу
Прежде чем похоронить семейство Mac Pro, компания Apple рассматривала возможность оснащения этих ПК процессорами Intel
Амбициозная вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 выйдет без Denuvo
Широкоформатный Galaxy Z Fold8 станет самым популярным среди новых складных смартфонов Samsung
Борьба с дефицитом DRAM может обернуться перенасыщением рынка уже через пару лет
Авторитетный инсайдер: руководители студий Xbox «абсолютно ненавидят» Game Pass, потому что сервис обесценивает игры 4 мин.
Компании начали проверять кандидатов на дипфейки — хакеры с ИИ всё чаще подсовывают «синтетических сотрудников» 14 мин.
Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей 18 мин.
Олдскульная боевая гонка Fumes получила кооператив на 250 игроков, но для него нужен «компьютер NASA» 34 мин.
Спустя 10 месяцев радиомолчания Valve заверила фанатов Team Fortress 2, что всё ещё работает над крупным обновлением для «Манн против машин» 2 ч.
OpenAI признала, что GPT-5.6 иногда удаляет файлы пользователей, но это «честная ошибка» 19 ч.
Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA 19-07 07:56
Американским чиновникам вновь разрешили устанавливать TikTok на служебных устройствах 19-07 07:24
Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от авторов культовой Disco Elysium провалилась, в студии пройдут сокращения 19-07 00:47
Новая статья: Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это давно должно было случиться. Рецензия 19-07 00:10
Xiaomi тоже готовит широкоформатный складной смартфон: Mix Fold 5 показался на фото 49 мин.
GameStop не оставляет попыток купить eBay и уже поглотила её десятую часть 51 мин.
В России рухнули продажи ноутбуков на 20 % — всему виной рост цен 55 мин.
Dell опередила по доле рынка внешних СХД всех ближайших конкурентов вместе взятых 4 ч.
Microsoft внедрит бесконтактные оптические коннекторы 3M в дата-центах Azure 5 ч.
Следующий тестовый полёт SpaceX Starship назначен на четверг 6 ч.
TSMC признаёт, что потратить ещё $100 млрд на заводы в США её заставляет конкуренция 7 ч.
SK hynix готова построить завод по выпуску памяти в США, чтобы побороть высокие цены 9 ч.
Новая статья: Обзор смартфона TECNO SPARK 50: все тренды разом — чуть дороже 10 тысяч рублей 12 ч.
Новая статья: Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700 14 ч.