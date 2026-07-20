Сегодня 20 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Авторитетный инсайдер: руководители студ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Авторитетный инсайдер: руководители студий Xbox «абсолютно ненавидят» Game Pass, потому что сервис обесценивает игры

Сервис Game Pass, за фиксированную плату предоставляющий доступ к широкой библиотеке инди-игр и блокбастеров, стал большим хитом среди геймеров, однако не пользуется популярностью среди студий самой Xbox.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в недавнем выпуске подкаста Triple Click сообщил, что руководители сразу нескольких студий Xbox «абсолютно ненавидят» Game Pass.

«В руководстве студий Xbox много людей, которые абсолютно ненавидят Game Pass и считают, что как сервис он обесценил их игры, игры в целом и <...> нанёс ущерб игровой индустрии», — передаёт Шрайер.

В отличие от Netflix, с которым часто сравнивают Game Pass, входящие в подписку игры Xbox также доступны в цифровых магазинах за полную цену, однако росту продаж сервис отнюдь не способствует.

«Возьмите игру вроде South of Midnight. Критики её оценили не слишком высоко, но некоторые люди очень полюбили. <...> И вот эта игра стоит $40, но через Game Pass её можно получить за $15 или $20 в месяц», — привёл пример Шрайер.

Clockwork Revolution и Gears of War: E-Day стали консольными эксклюзивами Xbox, что тоже ударит по их продажам

Clockwork Revolution и Gears of War: E-Day стали консольными эксклюзивами Xbox, что тоже ударит по их продажам

По мнению Шрайера, Microsoft не убьёт Game Pass, но рано или поздно откажется от добавления в подписку игр Xbox на релизе, потому что с финансовой точки зрения «смысла в этом уже нет».

Game Pass стартовал в июне 2017 года и к февралю 2024-го достиг 34 млн человек, однако к 2026-му показатель сократился до 30 млн. В апреле подписчиков лишили доступа к новым играм Call of Duty на релизе.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Самое главное, что игры классные»: режиссёр Doom: The Dark Ages опроверг, что Xbox «выпотрошила» id Software
«В таком климате вы никогда не дождётесь новой WoW или Morrowind»: продюсер Doom: The Dark Ages обрушился с критикой на владельцев игровой индустрии
State of Decay 3 сможет обойти стороной Game Pass, несмотря на финансирование от Xbox
Олдскульная боевая гонка Fumes получила кооператив на 250 игроков, но для него нужен «компьютер NASA»
Спустя 10 месяцев радиомолчания Valve заверила фанатов Team Fortress 2, что всё ещё работает над крупным обновлением для «Манн против машин»
Амбициозная вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 выйдет без Denuvo
Теги: game pass, xbox game studios, microsoft gaming, microsoft
game pass, xbox game studios, microsoft gaming, microsoft
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Electronic Arts пятый раз подряд угадала победителя Чемпионата мира по футболу
Прежде чем похоронить семейство Mac Pro, компания Apple рассматривала возможность оснащения этих ПК процессорами Intel
Амбициозная вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 выйдет без Denuvo
Широкоформатный Galaxy Z Fold8 станет самым популярным среди новых складных смартфонов Samsung
Борьба с дефицитом DRAM может обернуться перенасыщением рынка уже через пару лет
Авторитетный инсайдер: руководители студий Xbox «абсолютно ненавидят» Game Pass, потому что сервис обесценивает игры 4 мин.
Компании начали проверять кандидатов на дипфейки — хакеры с ИИ всё чаще подсовывают «синтетических сотрудников» 14 мин.
Китайская ИИ-модель Kimi K3 оказалась настолько популярной, что разработчик перестал принимать новых пользователей 18 мин.
Олдскульная боевая гонка Fumes получила кооператив на 250 игроков, но для него нужен «компьютер NASA» 34 мин.
Спустя 10 месяцев радиомолчания Valve заверила фанатов Team Fortress 2, что всё ещё работает над крупным обновлением для «Манн против машин» 2 ч.
OpenAI признала, что GPT-5.6 иногда удаляет файлы пользователей, но это «честная ошибка» 19 ч.
Alibaba откроет доступ к своим средствам разработки, чтобы бросить вызов Nvidia CUDA 19-07 07:56
Американским чиновникам вновь разрешили устанавливать TikTok на служебных устройствах 19-07 07:24
Ролевая игра Zero Parades: For Dead Spies от авторов культовой Disco Elysium провалилась, в студии пройдут сокращения 19-07 00:47
Новая статья: Assassin’s Creed Black Flag Resynced — это давно должно было случиться. Рецензия 19-07 00:10
Xiaomi тоже готовит широкоформатный складной смартфон: Mix Fold 5 показался на фото 49 мин.
GameStop не оставляет попыток купить eBay и уже поглотила её десятую часть 51 мин.
В России рухнули продажи ноутбуков на 20 % — всему виной рост цен 55 мин.
Dell опередила по доле рынка внешних СХД всех ближайших конкурентов вместе взятых 4 ч.
Microsoft внедрит бесконтактные оптические коннекторы 3M в дата-центах Azure 5 ч.
Следующий тестовый полёт SpaceX Starship назначен на четверг 6 ч.
TSMC признаёт, что потратить ещё $100 млрд на заводы в США её заставляет конкуренция 7 ч.
SK hynix готова построить завод по выпуску памяти в США, чтобы побороть высокие цены 9 ч.
Новая статья: Обзор смартфона TECNO SPARK 50: все тренды разом — чуть дороже 10 тысяч рублей 12 ч.
Новая статья: Лучший процессор под DDR4 в 2026 году: AM4 против LGA 1700 14 ч.