Авторитетный инсайдер: руководители студий Xbox «абсолютно ненавидят» Game Pass, потому что сервис обесценивает игры

Сервис Game Pass, за фиксированную плату предоставляющий доступ к широкой библиотеке инди-игр и блокбастеров, стал большим хитом среди геймеров, однако не пользуется популярностью среди студий самой Xbox.

Репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер (Jason Schreier) в недавнем выпуске подкаста Triple Click сообщил, что руководители сразу нескольких студий Xbox «абсолютно ненавидят» Game Pass.

«В руководстве студий Xbox много людей, которые абсолютно ненавидят Game Pass и считают, что как сервис он обесценил их игры, игры в целом и <...> нанёс ущерб игровой индустрии», — передаёт Шрайер.

В отличие от Netflix, с которым часто сравнивают Game Pass, входящие в подписку игры Xbox также доступны в цифровых магазинах за полную цену, однако росту продаж сервис отнюдь не способствует.

«Возьмите игру вроде South of Midnight. Критики её оценили не слишком высоко, но некоторые люди очень полюбили. <...> И вот эта игра стоит $40, но через Game Pass её можно получить за $15 или $20 в месяц», — привёл пример Шрайер.

По мнению Шрайера, Microsoft не убьёт Game Pass, но рано или поздно откажется от добавления в подписку игр Xbox на релизе, потому что с финансовой точки зрения «смысла в этом уже нет».

Game Pass стартовал в июне 2017 года и к февралю 2024-го достиг 34 млн человек, однако к 2026-му показатель сократился до 30 млн. В апреле подписчиков лишили доступа к новым играм Call of Duty на релизе.