Ubisoft компенсирует задержку новых Assassin’s Creed, Far Cry и Ghost Recon переизданиями старых игр, включая Watch Dogs: Legion и Ghost Recon Wildlands

Вслед за Tom Clancy’s The Division Definitive Edition французский издатель и разработчик Ubisoft, похоже, намерен выпустить в 2026 году полные издания ещё нескольких своих старых игр.

Напомним, авторитетный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) с портала Insider Gaming в марте сообщал, что Ubisoft готовит издание хакерского экшена в открытом мире Watch Dogs: Legion с неким новым контентом.

Как теперь доложил Хендерсон, к настоящему моменту Ubisoft завершила подготовку нового контента и миссий для расширенного издания Watch Dogs: Legion. Релиз ожидается до конца 2026 года.

Тем временем 6 июля Ubisoft выпустила на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS4 и Xbox One сборник Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Definitive Edition. В него входит:

сама игра;

сезонные абонементы первого и второго года;

четыре набора DLC — Quick Start, Deluxe, Cold Eye и Nightfall Protocol, два последних из которых выйдут в августе.

Помимо прочего, судя по утечке из магазина Xbox, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Definitive Edition выйдет на PS5, Xbox Series X и S с поддержкой разрешения 4K и 60 кадров/с, а также новой миссией (Last Rites).

Если верить Хендерсону, выпуском этих Definitive Edition руководство Ubisoft надеется заполнить образовавшиеся по итогам переноса новых флагманских Far Cry, Assassin’s Creed и Ghost Recon пробелы в графике релизов.

Подобные переиздания для Ubisoft обходятся относительно дёшево. По данным Хендерсона, для «нескольких других» старых игр французского издателя готовят аналогичные расширенные издания.