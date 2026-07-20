YouTube оставит ИИ-контент без монетизации — названы три категории видео, которые больше не будут приносить доход

Платформа YouTube разъяснила правила монетизации контента, созданного с использованием искусственного интеллекта, выделив три категории неоригинальных, сгенерированных нейросетями видеороликов, которые не смогут приносить доход в рамках программы YouTube Partner Program (YPP).

Как выяснило издание TechCrunch, обновлённые рекомендации не вводят новых ограничений для ИИ-контента, а детализируют уже существующую политику площадки. Теперь к неоригинальному контенту относятся шаблонные и повторяющиеся видеоролики, материалы, вызывающие у зрителей неприятные эмоции или построенные на манипуляции, а также видео, в которых ИИ-персоны обсуждают чувствительные темы, включая финансы, медицину и юридические вопросы.

Руководитель направления доверия и безопасности YouTube Мэтт Хэлприн (Matt Halprin), комментируя изменения на официальном канале компании Creator Insider, заявил, что YouTube стремится сократить распространение так называемых контент-ферм. По его словам, современные ИИ-инструменты позволяют создавать как качественные материалы, так и большое количество однотипных роликов, практически не содержащих ничего нового или внесения творческого вклада со стороны автора.

К первой категории нарушений YouTube отнесла повторяющийся контент, созданный с помощью ИИ, 3D-графики (Computer-Generated Imagery, CGI) или готовых шаблонов с минимальными отличиями между публикациями. При этом под действие правил могут подпасть и обучающие видеоролики, если они воспроизводят уже широко распространённый на платформе материал, не предлагая оригинального содержания.

Кроме того, также сообщается, что каналы, регулярно публикующие контент любого из трёх перечисленных типов, будут исключаться из программы YPP независимо от того, был ли такой контент создан с использованием искусственного интеллекта или без него. Подобные меры должны сократить количество низкокачественных публикаций и сохранить привлекательность платформы для зрителей и рекламодателей, считают в компании. Изменения вступили в силу 16 июля и распространяются на всех участников программы.