Сегодня 20 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети YouTube оставит ИИ-контент без монетизац...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube оставит ИИ-контент без монетизации — названы три категории видео, которые больше не будут приносить доход

Платформа YouTube разъяснила правила монетизации контента, созданного с использованием искусственного интеллекта, выделив три категории неоригинальных, сгенерированных нейросетями видеороликов, которые не смогут приносить доход в рамках программы YouTube Partner Program (YPP).

Источник изображения: Szabo Viktor/Unsplash

Источник изображения: Szabo Viktor/Unsplash

Как выяснило издание TechCrunch, обновлённые рекомендации не вводят новых ограничений для ИИ-контента, а детализируют уже существующую политику площадки. Теперь к неоригинальному контенту относятся шаблонные и повторяющиеся видеоролики, материалы, вызывающие у зрителей неприятные эмоции или построенные на манипуляции, а также видео, в которых ИИ-персоны обсуждают чувствительные темы, включая финансы, медицину и юридические вопросы.

Руководитель направления доверия и безопасности YouTube Мэтт Хэлприн (Matt Halprin), комментируя изменения на официальном канале компании Creator Insider, заявил, что YouTube стремится сократить распространение так называемых контент-ферм. По его словам, современные ИИ-инструменты позволяют создавать как качественные материалы, так и большое количество однотипных роликов, практически не содержащих ничего нового или внесения творческого вклада со стороны автора.

К первой категории нарушений YouTube отнесла повторяющийся контент, созданный с помощью ИИ, 3D-графики (Computer-Generated Imagery, CGI) или готовых шаблонов с минимальными отличиями между публикациями. При этом под действие правил могут подпасть и обучающие видеоролики, если они воспроизводят уже широко распространённый на платформе материал, не предлагая оригинального содержания.

Кроме того, также сообщается, что каналы, регулярно публикующие контент любого из трёх перечисленных типов, будут исключаться из программы YPP независимо от того, был ли такой контент создан с использованием искусственного интеллекта или без него. Подобные меры должны сократить количество низкокачественных публикаций и сохранить привлекательность платформы для зрителей и рекламодателей, считают в компании. Изменения вступили в силу 16 июля и распространяются на всех участников программы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Миллионы треков с YouTube Music и Deezer попали в обучающие наборы Suno
В браузер DuckDuckGo встроили блокировщик рекламных видео на YouTube
Несмотря на блокировки, YouTube прирос аудиторией в России
Евросоюз оштрафовал Alibaba на рекордные €550 млн за торговлю запрещёнкой и контрафактом
Россияне сегодня столкнулись с недоступностью Apple App Store — «Роскомнадзор» заявил, что ни при чём
«Яндекс» улучшил поиск АЗС без очередей и оптимизировал построение маршрутов для экономии топлива
Теги: youtube, искусственный интеллект
youtube, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Запущена вторая партия спутников для отечественного аналог SpaceX Starlink
Спустя 10 месяцев радиомолчания Valve заверила фанатов Team Fortress 2, что всё ещё работает над крупным обновлением для «Манн против машин»
Ubisoft компенсирует задержку новых Assassin’s Creed, Far Cry и Ghost Recon переизданиями старых игр, включая Watch Dogs: Legion и Ghost Recon Wildlands
Айфоноподобный смартфон Vivo X300 E с оптикой Zeiss и батареей на 7200 мА·ч поступит в продажу через неделю
Alibaba анонсировала 2,4-триллионную ИИ-модель Qwen3.8 и пообещала открыть её веса
YouTube оставит ИИ-контент без монетизации — названы три категории видео, которые больше не будут приносить доход 10 мин.
Тодд Говард признался, что ворует идеи с Reddit 52 мин.
Приложение камеры Adobe Project Indigo получило набор генеративных фильтров и научилось удалять лишние объекты 3 ч.
«Орден нуждается в вас как никогда»: GamesVoice открыла сбор средств на русскую озвучку Assassin’s Creed Black Flag Resynced 3 ч.
The Life and Suffering of Prince Jerian от экс-разработчиков «Жизни и страданий господина Бранте» стартовала в Steam с «очень положительными» отзывами 4 ч.
Евросоюз оштрафовал Alibaba на рекордные €550 млн за торговлю запрещёнкой и контрафактом 4 ч.
Россияне сегодня столкнулись с недоступностью Apple App Store — «Роскомнадзор» заявил, что ни при чём 5 ч.
«Команда Doom наполовину на месте, а наполовину выброшена»: из id Software уволили две трети разработчиков Doom (2016) 6 ч.
Авторитетный инсайдер: руководители студий Xbox «абсолютно ненавидят» Game Pass, потому что сервис обесценивает игры 10 ч.
Компании начали проверять кандидатов на дипфейки — хакеры с ИИ всё чаще подсовывают «синтетических сотрудников» 10 ч.
Z.AI построила крупнейший дата-центр для ИИ исключительно на китайских чипах 14 мин.
Microsoft внедрит новейшую платформу AMD Helios AI в облако Azure 2 ч.
Google разрабатывает чип Frozen v2, на котором модели Gemini смогут работать эффективнее 4 ч.
Nebius заложила свои GPU. чтобы купить ещё GPU 5 ч.
Китайская CXMT начала тестировать чипы LPDDR6 — запуск массового производства запланирован на второе полугодие 5 ч.
Скоро появятся ноутбуки со сверхъяркими экранами Tandem OLED — Samsung начала массовые поставки 5 ч.
Британская Orcadian построит в Северном море автономный 200-МВт ЦОД — на природном газе и с захватом углерода 6 ч.
Спрос на GPU-инфраструктуру в России за год взлетел в шесть раз 7 ч.
Четыре плана «Б» и все провальные: запуск 2,45-ГВт ИИ ЦОД Project Jupiter для Oracle и OpenAI задержится из-за проблем с поставками газа 8 ч.
Стартап Reflection AI приобретёт вычислительные мощности Nebius на $1 млрд 9 ч.