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Apple за полгода опубликовала в App Store почти столько же приложений, сколько за весь 2025 год — во всем «винят» вайб-кодинг

Рост доступности инструментов вайб-кодинга привёл к удвоению числа новых приложений в App Store за первое полугодие 2026 года. При этом объём загрузок приложений увеличился незначительно, свидетельствуя об отсутствии пропорционального интереса со стороны пользователей.

Источник изображения: Apple (изменено)

Источник изображения: Apple (изменено)

По сообщению 9to5Mac со ссылкой на приведённую статистику The New York Times (NYT), за весь 2025 год в App Store было опубликовано около 600 тысяч новых приложений, и это на 30 % больше по сравнению с предыдущим годом. Однако за первые шесть месяцев 2026 года уже опубликовано около 560 тысяч приложений. Вместе с тем количество загрузок увеличилось лишь на 2 %, достигнув 17,6 млрд против 35,4 млрд скачиваний за весь 2025 год, когда годовой рост составил 3 %.

В материале NYT приводятся примеры двух независимых разработчиков, использовавших искусственный интеллект для создания приложений. Марко Перес (Marco Pérez), ранее никогда не занимавшийся мобильной разработкой, сначала выпустил приложение InfoDrizzle, получившее около 1300 загрузок и принесшее примерно $500 прибыли, а затем представил Stampa, которое после недели разработки было загружено около 20 тысяч раз и принесло около $3000. Перес планирует уйти с работы в JPMorgan Chase, чтобы полностью посвятить себя разработке приложений. Другой разработчик Дэвид Свенссон (David Svensson) опубликовал 11 приложений, рассматривая вайб-кодинг скорее как хобби, в отличие от Переса.

Относительно возросшей нагрузки на модераторов представитель Apple Питер Аджемян (Peter Ajemian) заявил, что компания по-прежнему проверяет 90 % отправляемых приложений в течение 48 часов. Он также подчеркнул, что независимо от использования ИИ-инструментов все программы проходят одинаковую проверку на качество и безопасность перед публикацией в App Store.

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Теги: apple, app store, вайб-кодинг, ии-помощник
apple, app store, вайб-кодинг, ии-помощник
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