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Пятёрка американских техногигантов накопила скрытых долгов на сумму $1,65 трлн на фоне бума ИИ

Сделки с кольцевым финансированием, как отмечает Nikkei Asian Review, являются отнюдь не главной проблемой современной ИИ-отрасли. Техногиганты в условиях бума систем искусственного интеллекта так много заимствуют на развитие вычислительной инфраструктуры, что не вся часть долговых обязательств отображается в бухгалтерской отчётности. Пятёрка американских лидеров отрасли, например, уже накопила долгов на $1,65 трлн.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

В этом месяце четыре крупные технологические компании из США отчитаются о финансовых результатах минувшего квартала, поэтому декларируемые суммы задолженности наверняка вырастут, но сейчас Alphabet (Google), Microsoft, Amazon, Meta и Oracle сообща должны кредиторам и партнёрам не менее $1,65 трлн, и только $1,35 трлн из этой суммы открыто отображаются в финансовой отчётности. Это не результат каких-то махинаций, а сложившаяся практика — затраты на заимствование под ещё не реализованные проекты не отображаются на бухгалтерском балансе компаний. Тем не менее, когда соответствующие ЦОД будут запущены, эти долги придётся отобразить на балансе, увеличив долговую нагрузку на бизнес.

В случае с Meta величина подобных забалансовых долгов особенно заметна — $420 млрд, по имеющимся оценкам. Это примерно в три раза больше, чем официальная сумма долговых обязательств, отображаемых на балансе компании. Oracle за четыре года свои скрытые долги умудрилась увеличить более чем в 30 раз до $273 млрд. Во многом это вызвано желанием компании принять участие в инициативе Stargate, которая подразумевает огромные инвестиции в строительство ЦОД для ИИ на территории США.

Участники рынка стали активнее выпускать облигации и делать дополнительную эмиссию акций с целью привлечения капитала на строительство инфраструктуры, но представители Nikkei подчёркивают, что растёт и доля «теневых заимствований», которые подразумевают получение средств от институциональных инвесторов на непрозрачных условиях. При этом техногиганты рассчитывают на разумные сроки окупаемости соответствующих проектов. Microsoft, Amazon (AWS) и Alphabet по состоянию на конец марта прогнозировали потенциальную выручку в размере $1,45 трлн. Впрочем, если опираться на суммы «теневых долгов», то они всё равно превышают потенциальную финансовую отдачу.

При этом расходы на строительство ЦОД порой плохо поддаются прогнозированию. Например, Meta в 2025 году заявила, что собирается потратить на строительство объекта в Луизиане около $27 млрд, но в этом месяце увеличила смету проекта до $50 млрд. Партнёром Meta по строительству этого ЦОД является компания Blue Owl Capital, которая продала 20 % акций совместного предприятия Meta, а последняя обязалась взять строящийся ЦОД в аренду. Формально, Meta сможет пользоваться этими вычислительными ресурсами, но по документам потратит на них гораздо меньше денег, чем предусматривала бы прямая покупка ЦОД.

Финансисты предупреждают, что в истории фондового рынка уже существует неприятный прецедент с банкротством Enron в 2001 году. Эта компания хоть и работала в другой сфере, тоже пыталась заниматься «теневым заимствованием» капитала через множественные подставные компании. Существует также риск того, что на рынке возникнет переизбыток вычислительных мощностей, и тогда многомиллиардные инвестиции в строительство ЦОД просто не удастся оправдать в разумные сроки. Финансовые схемы в этой сфере становятся всё менее прозрачными, и аналитики просто выражают озабоченность этим фактом.

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Теги: ии, ии-бум, инвестиции, кредитование, финансы
ии, ии-бум, инвестиции, кредитование, финансы
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