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ИИ-трафик на сайты СМИ и электронной коммерции удвоился

Трафик ботов с искусственным интеллектом на сайты СМИ и площадок электронной коммерции вырос вдвое — до 2 % от общего объёма, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Servicepipe. Этот контент хорошо подходит для обучения ИИ, но тенденция грозит сокращением органического трафика, а также копированием контента и ассортимента, говорят эксперты.

Источник изображения: Mohamed Nohassi / unsplash.com

Источник изображения: Mohamed Nohassi / unsplash.com

Чаще всего в июне ИИ-боты посещали сайты СМИ и электронной коммерции — на них приходится 1 % от общего объёма, который отслеживает Servicepipe. В прошлом году доля ИИ-трафика у СМИ составляла 0,5 %, у электронной коммерции — 0,3 %. Эти показатели меняются: в дни острых информационных поводов он достигает 3,5 % на сайтах СМИ, а в периоды распродаж в сегменте торговых площадок он подскакивает до 3 %. По итогам первой половины 2025 года информационные сайты потеряли из-за ИИ около 30 % органического трафика.

Тенденцию подтвердили на платформах. «Пока это небольшая доля общего трафика, однако динамика показывает, что взаимодействие пользователей с маркетплейсами меняется», — рассказали в Ozon. «Мы воспринимаем рост ИИ-трафика как сигнал к тому, что персонализация и чат-форматы становятся новым стандартом клиентского сервиса», — ответили в Wildberries и Russ. Востребованность сайтов у ИИ зависит от ценности и частоты обновления их материалов, говорят эксперты: чаще всего обновляются ресурсы СМИ, образовательные сайты содержат качественный и проверенный контент, на маркетплейсах постоянно корректируется ассортимент и появляются новые отзывы. Новые условия могут повлиять на бизнес-модель компаний, которые зарабатывают на рекламе — возможно, их стратегии продаж придётся пересматривать.

Российские службы ИИ уже давно подключаются к открытым ресурсам — производится поиск информации для подготовки ответов. Нейросети пока лишь незначительно повышают техническую нагрузку на сайты, но создают риск копирования контента с сайтов СМИ, образовательных проектов и электронной коммерции. В США разработчики ИИ уже начали заключать лицензионные соглашения с издателями и платят за уникальные материалы — у традиционных поисковых систем, как и у ИИ-агентов, официальные и редакционные публикации имеют больший вес, чем сообщения на форумах и чатах. Российские ресурсы пока выходят из положения иначе — ограничивают бесплатный доступ к своим материалам, а открытые перепечатки чаще попадают в обучающие массивы.

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Теги: ии, трафик, россия, аналитика
ии, трафик, россия, аналитика
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